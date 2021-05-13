Главные врачи волгоградских больниц раскрыли свои зарплаты

Борьба с коррупцией 13.05.2021 12:09
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13.05.2021 12:09
Комитет здравоохранения Волгоградской области опубликовал данные о средних зарплатах руководителей медицинских учреждений за прошлый год. Как сообщает ИА «Высота 102», в списке – главные врачи, заместители главных врачей и главные бухгалтеры стоматологических поликлиник, городских и районных больниц, специализированных медучреждений, а также других учреждений здравоохранения. Самой высокооплачиваемой стала главный врач ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №7» Наталья Панина. Ее средний заработок за месяц по итогам 2020 года составил 151,4 тысячи рублей. Зарплата главного врача Волжской больницы имени Фишера Романа Морозова в прошлом году составляла 133,6 тысяч рублей в месяц. Марина Королева, главврач ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №25» получала около 128 тысяч рублей. Руководитель волгоградской областной детской клинической больницы Светлана Емельянова зарабатывала в прошлом году в среднем 122,8 тысяч рублей в месяц. Почти одинаковой оказались зарплаты двух главных врачей – ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» Олега Ярыгина, депутата Волгоградской городской думы, и руководителя клинической больницы скорой медицинской помощи №15 Елены Яшиной – около 109 тысяч рублей. Еще один депутат городской думы Андрей Поплавский, который руководит областным патологоанатомическим бюро, получал около 80 тысяч рублей.
Надежда Коваленко, главный врач областного онкологического диспансера, зарабатывала в прошлом году в среднем 102 тысячи рублей, Виталий Иваненко, руководитель областного клинического кардиоцентра – 101 тысячу в месяц. Андрей Мартин, руководитель Волгоградской стоматологической поликлиники №7, получал более 106 тысяч рублей. Средняя зарплата главврача областного перинатального центра №2 Татьяны Веровской составляла почти 100 тысяч рублей. Несколько меньше было у главного врача областной клинической больницы №3 Елены Левшиной - 96,7 тысячи рублей. Начальник госпиталя ветеранов войн зарабатывал в 2020 году в среднем 78 тысяч рублей.
Из главврачей районных больниц самая высокая зарплата у Андрея Калмыкова, который руководит ГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» - 100 тысяч рублей в месяц. А вот самая маленькая зарплата среди всех учреждений здравоохранения оказалась у руководителя ГБУЗ «Волгоградский медицинский научный центр» Григория Снигура – 34 тысячи рублей. У его замов она и вовсе оказалась ниже 20 тысяч.
Напомним, информацию о средних зарплатах руководителей подведомственных органам исполнительной и местной власти учреждений чиновники раскрывают во исполнении соответствующего постановления правительства с 2013 года.
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