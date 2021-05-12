Борьба с коррупцией

В Волгограде осужденный за взятку помощник прокурора обжалует суровый приговор

Борьба с коррупцией 12.05.2021 18:35
0
12.05.2021 18:35


Апелляционная инстанция рассмотрит жалобу осужденного за получение взятки в крупном размере помощника прокурора Тракторозаводского района Евгения Снегирева. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные Краснооктябрьского районного суда, приговор Снегиреву был вынесен еще в конце марта текущего года, но в законную силу он не вступил и в настоящее время обжалуется.
Снегирев, который в момент совершения инкриминируемых ему деяний был помощником прокурора Тракторозаводского района Волгограда, осужден по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также запрещено занимать должности на государственной службы сроком на 3 года. 
Напомним, помощника прокурора задержали в Волгограде 10 марта 2020 года сотрудники СУ СКР, оперативники регионального УФСБ и служба собственной безопасности прокуратуры. Подробности дела не сообщались. Известно, что Снегирев требовал полмиллиона рублей с общественной организации инвалидов и был задержан с поличным при получении части денег.
Вину фигурант уголовного дела не признал.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Борьба с коррупцией
12.05.2021 09:59
Борьба с коррупцией 12.05.2021 09:59
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.05.2021 10:31
Борьба с коррупцией 10.05.2021 10:31
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.04.2021 17:08
Борьба с коррупцией 27.04.2021 17:08
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.04.2021 12:11
Борьба с коррупцией 27.04.2021 12:11
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.04.2021 10:33
Борьба с коррупцией 20.04.2021 10:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.04.2021 22:14
Борьба с коррупцией 16.04.2021 22:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.04.2021 12:43
Борьба с коррупцией 14.04.2021 12:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.04.2021 08:23
Борьба с коррупцией 14.04.2021 08:23
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.04.2021 09:52
Борьба с коррупцией 09.04.2021 09:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.03.2021 11:28
Борьба с коррупцией 31.03.2021 11:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.03.2021 11:47
Борьба с коррупцией 26.03.2021 11:47
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.03.2021 16:07
Борьба с коррупцией 24.03.2021 16:07
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.03.2021 12:15
Борьба с коррупцией 19.03.2021 12:15
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.03.2021 12:41
Борьба с коррупцией 16.03.2021 12:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.03.2021 12:03
Борьба с коррупцией 16.03.2021 12:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:35
В Волгограде осужденный за взятку помощник прокурора обжалует суровый приговорСмотреть фотографии
16:44
Билайн подарит дачникам 3 месяца связи и безлимитный интернетСмотреть фотографии
16:31
В районной больнице Волгоградской области умерли два сотрудника за одну неделюСмотреть фотографии
16:17
"Разбор полетов": родители и организаторы питания обсудили итоги мониторингов в школьных столовыхСмотреть фотографии
15:44
Гостям Волгоградcкой области расскажут, что тут интересного кроме Мамаева курганаСмотреть фотографии
15:28
Главу сельского поселения в Волгоградской области за взятку отправили в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области приятелю утонувшей в машине 17-летней девушки предъявили обвинениеСмотреть фотографии
13:59
Житель Волжского умер от коронавируса после медосмотраСмотреть фотографии
13:54
В микрорайоне Тулака в Волгограде на день отключат воду ради нового водопроводаСмотреть фотографии
13:40
Чиновники спасают крупное транспортное предприятие Волгоградской области от банкротстваСмотреть фотографии
12:42
Взаимодействие науки и производства: «ЕвроХим-ВолгаКалий» посетили ученые Горного институтаСмотреть фотографии
11:48
Участницу 160-миллионной аферы с фермерскими субсидиями взяли под стражу в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:30
Под Волгоградом пьяный водитель устроил ДТП с перевертышемСмотреть фотографии
11:09
Раскрыто дерзкое ограбление ювелирного салона "Клеопатра" в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В Волгограде временно сузили дорогу на ПрофсоюзнойСмотреть фотографии
09:59
Глава поселка под Волгоградом отдал родственнице муниципальное имущество без конкурсаСмотреть фотографии
09:47
Волгоградский адвокат Алексей Ушаков: Новые способы защиты людей лишь отчасти повлияют на аферы с кредитамиСмотреть фотографии
09:31
Собираемость налогов в Волгоградской области увеличиласьСмотреть фотографии
08:38
В Волгоградской области назвали район с самыми дорогими чиновникамиСмотреть фотографии
08:05
В Волгограде начался сбор подписей за новый референдум по времениСмотреть фотографии
20:17
Кто дал морфин?: волгоградскими врачами займутся следователи после загадочной смерти бывшего спецназовцаСмотреть фотографии
20:12
Главе СКР доложили о ходе расследования гибели поисковиков от взрыва снаряда под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:08
У пятиэтажки в Волгограде медленно съезжает крыша (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Смерть малыша от панировочных сухарей расследуют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде шесть УК банкротят из-за многомиллионных долговСмотреть фотографии
15:12
В майские каникулы 68 жителей Волгоградской области скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
15:00
Полиция нашла в Волгограде сбежавшую из дома 15-летнюю школьницуСмотреть фотографии
14:42
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования президенту ТатарстанаСмотреть фотографии
14:06
Учимся и играем: викторина «Ростелекома» собрала более 19 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
13:03
Двое сотрудников МЧС осуждены по делу о крушении катамарана в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 