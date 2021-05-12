Борьба с коррупцией 12.05.2021 18:35
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12.05.2021 18:35
Апелляционная инстанция рассмотрит жалобу осужденного за получение взятки в крупном размере помощника прокурора Тракторозаводского района Евгения Снегирева. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные Краснооктябрьского районного суда, приговор Снегиреву был вынесен еще в конце марта текущего года, но в законную силу он не вступил и в настоящее время обжалуется.
Снегирев, который в момент совершения инкриминируемых ему деяний был помощником прокурора Тракторозаводского района Волгограда, осужден по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также запрещено занимать должности на государственной службы сроком на 3 года.
Напомним, помощника прокурора задержали в Волгограде 10 марта 2020 года сотрудники СУ СКР, оперативники регионального УФСБ и служба собственной безопасности прокуратуры. Подробности дела не сообщались. Известно, что Снегирев требовал полмиллиона рублей с общественной организации инвалидов и был задержан с поличным при получении части денег.
Вину фигурант уголовного дела не признал.
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