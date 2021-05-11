



Сегодня председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложили о новых результатах расследования гибели двоих поисковиков при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу СКР.

Об этом резонансном происшествии доложило руководство СУ СКР по Волгоградской области на оперативном совещании, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. В рамках расследования изъята документация о проведении инструктажа о безопасности, опрошены представители поискового движения, проводившего раскопки. Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в профильные ведомства с тем, чтобы было акцентировано внимание на риски при проведении подобных патриотических мероприятий и их предупреждение.

Напомним, 6 мая в результате детонации боевого снаряда времен Великой Отечественной войны в 30 километрах от поселка Самофаловка в Городищенском районе Волгоградской области погибли два человека. ЧП произошло на высоте «Огуречная» с отметкой 154,2. Погибшие 15-летний Павел Д. и 61-летний Виктор Самойлов, участники поискового отряда «Память» из Оренбургской области, находились в непосредственной близости к месту взрыва. Тогда сообщалось, что поисковый отряд «Память» из 15 человек, в том числе 11 подростков, прибыл в Волгоградскую область 26 апреля для проведения раскопок. После случившегося деятельность всех поисковых отрядов на территории Волгоградской области была приостановлена по решению губернатора Андрея Бочарова.

Фото: СК РФ