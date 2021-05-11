Расследования

Смерть малыша от панировочных сухарей расследуют в Волгоградской области

Расследования 11.05.2021 16:55
0
11.05.2021 16:55


Следователи возбудили уголовное по факту гибели 4-летнего мальчика в Жирновском районе Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, 7 мая в одном из частных домовладений села Нижняя Добринка обнаружено тело ребенка, смерть которого наступила в результате механической асфиксии. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, мать погибшего ребенка отправилась в другой населенный пункт по бытовым вопросам, оставив своих четверых малолетних детей дома с гражданским супругом. Мальчик отыскал в шкафу упаковку панировочных сухарей и стал употреблять их в пищу, в результате закрыв сухой съедобной массой дыхательные пути. Прибывшим по вызову отчима врачам скорой медицинской помощи спасти ребенка не удалось.
Установлено, что семья, в которой проживал погибший, характеризуется отрицательно. В 2019-2020 годах дети были изъяты из семьи и проживали в детском социальном учреждении, однако впоследствии их вернули матери, посчитав, что женщина встала на путь исправления. Однако женщина и ее гражданский супруг нигде не работают, периодически употребляют спиртное. Освидетельствование отчима малолетних показало, что в момент трагедии он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечается, что в рамках расследования также будет дана надлежащая правовая оценка бездействию органов системы профилактики. Сразу после случившегося три сестры погибшего мальчика, самой старшей из которых 10 лет, были изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Расследования
11.05.2021 20:17
Расследования 11.05.2021 20:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.05.2021 20:12
Расследования 11.05.2021 20:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.05.2021 15:00
Расследования 11.05.2021 15:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.05.2021 13:03
Расследования 11.05.2021 13:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.05.2021 12:56
Расследования 11.05.2021 12:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.05.2021 12:17
Расследования 11.05.2021 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.05.2021 11:06
Расследования 11.05.2021 11:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.05.2021 13:46
Расследования 10.05.2021 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.05.2021 23:04
Расследования 09.05.2021 23:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.05.2021 09:53
Расследования 09.05.2021 09:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.05.2021 12:10
Расследования 08.05.2021 12:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.05.2021 16:01
Расследования 07.05.2021 16:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.05.2021 16:44
Расследования 06.05.2021 16:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.05.2021 13:24
Расследования 06.05.2021 13:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.05.2021 09:31
Расследования 06.05.2021 09:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:17
Кто дал морфин?: волгоградскими врачами займутся следователи после загадочной смерти бывшего спецназовцаСмотреть фотографии
20:12
Главе СКР доложили о ходе расследования гибели поисковиков от взрыва снаряда под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:08
У пятиэтажки в Волгограде медленно съезжает крыша (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Смерть малыша от панировочных сухарей расследуют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде шесть УК банкротят из-за многомиллионных долговСмотреть фотографии
15:12
В майские каникулы 68 жителей Волгоградской области скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
15:00
Полиция нашла в Волгограде сбежавшую из дома 15-летнюю школьницуСмотреть фотографии
14:42
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования президенту ТатарстанаСмотреть фотографии
14:06
Учимся и играем: викторина «Ростелекома» собрала более 19 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
13:03
Двое сотрудников МЧС осуждены по делу о крушении катамарана в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:56
Заступившийся за сестру волгоградец получил пулю в головуСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде на разделительной полосе высаживают сосновый лесСмотреть фотографии
12:38
«Газовые баллоны выносили из огня»: в Волгограде частный дом сгорел до основания (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:17
Будет сидеть: посетителя перинатального центра в Волгограде отправили в колонию за избиение врачейСмотреть фотографии
12:08
Мир, Труд, Май: профессионалы компании ЭКОПРО убрали сквер в Тракторозаводском районе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Волгоградский губернатор поручил усилить меры безопасности в школахСмотреть фотографии
11:06
Водителя маршрутки в Волжском жестоко избили после дорожного конфликтаСмотреть фотографии
10:59
Денежный вопрос тормозит отлов бродячих собак в районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
Волгоградскому бизнесмену грозит штраф за душ в офисеСмотреть фотографии
19:29
Волгоградстат: в год пандемии в регионе стало меньше бедныхСмотреть фотографии
17:42
За покрашенное вместе со стадионом авто заплатит генподрядчик «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
15:53
Синоптики предрекли летнюю жару в середине мая в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:46
В СК назвали вероятную причину пожара с тремя погибшими в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:17
Пьяный водитель устроил ДТП с такси в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде назвали самые массовые места празднования Дня победыСмотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области коронавирус переключился на жителей среднего возрастаСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области ливень превратил столицу российской провинции в «Венецию»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:31
Работа есть: директора центров занятости в Волгоградской области отчитались о доходахСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде трое мужчин погибли в сгоревшей квартиреСмотреть фотографии
08:37
В Волгограде в День победы общественный транспорт перевез 200 тысяч человекСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 