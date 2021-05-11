Расследования 11.05.2021 16:55
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11.05.2021 16:55
Следователи возбудили уголовное по факту гибели 4-летнего мальчика в Жирновском районе Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, 7 мая в одном из частных домовладений села Нижняя Добринка обнаружено тело ребенка, смерть которого наступила в результате механической асфиксии. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, мать погибшего ребенка отправилась в другой населенный пункт по бытовым вопросам, оставив своих четверых малолетних детей дома с гражданским супругом. Мальчик отыскал в шкафу упаковку панировочных сухарей и стал употреблять их в пищу, в результате закрыв сухой съедобной массой дыхательные пути. Прибывшим по вызову отчима врачам скорой медицинской помощи спасти ребенка не удалось.
Установлено, что семья, в которой проживал погибший, характеризуется отрицательно. В 2019-2020 годах дети были изъяты из семьи и проживали в детском социальном учреждении, однако впоследствии их вернули матери, посчитав, что женщина встала на путь исправления. Однако женщина и ее гражданский супруг нигде не работают, периодически употребляют спиртное. Освидетельствование отчима малолетних показало, что в момент трагедии он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечается, что в рамках расследования также будет дана надлежащая правовая оценка бездействию органов системы профилактики. Сразу после случившегося три сестры погибшего мальчика, самой старшей из которых 10 лет, были изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр.
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