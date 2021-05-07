Ушел в пике: волгоградский «Ротор» проиграл «Сочи» в жаркой битве





Сегодня волгоградский «Ротор» проиграл команде «Сочи» на стадионе «Фишт» в 29-ом туре первенства РПЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», игра закончилась со счетом 2:1. В начале матча болельщики и игроки в преддверии Дня Победы почтили минутой молчания погибших в Великой Отечественной войне. Игроки волгоградской команды вышли в траурных повязках в память о легендарном бомбардире «Ротора» Александре Гузенко, который скончался 6 мая на 70-ом году жизни. У знаменитого футболиста остановилось сердце.

Уже на 6-ой минуте первого тайма гол «Ротору» забил Антон Заболотный, но судьи «обнулили» счет, усмотрев офсайд у одного из участников атаки Кристиана Нобоа. На 9-ой минуте игрок «Сочи» Александр Руденко забил мяч в ворота сине-голубых. Однако на 30-ой минуте отличился нападающий «Ротора» Алексей Щепкин и сравнял счет. Больше забить в первом тайме никому не удалось, несмотря на активные попытки игроков обеих команд.

Ничейный счет во втором тайме переломить также не удалось. Жаркая битва футболистов на стадионе «Фишт» держала в напряжении болельщиков «Ротора» и «Сочи». Решающий гол на 93-ей минуте забил Артур Юсупов, обеспечив своей команде три очка за победу в игре с «Ротором».

Для обеих команд, по мнению футбольных экспертов, эта игра была стратегической. «Ротор» пытался выжить в Премьер-лиге, а «Сочи» шагнуть в еврокубок.



