Волгоградский «Ротор» снова наказали за болельщиков-безмасочников





Штраф в 50 тысяч рублей наложен на «Ротор» контрольно-дисциплинарным комитетом РФС. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение, волгоградская команда получила взыскание за игру с грозненским «Ахматом», в результате которой были зафиксированы массовые нарушения зрителями требований Санитарного регламента Чемпионата. Они касаются допуска и размещения болельщиков, которые обязан соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Отметим, что ранее волгоградскую команду уже штрафовали за аналогичные нарушения.

Напомним, «Ротор» играл с «Ахматом» 2 мая. Игра завершилась победой волгоградской команды со счетом 1:0. Матч не обошелся без инцидентов. Так, 55-летний болельщик применил физическую силу в отношении контролера во время возникшего конфликта из-за маски. А у 15-летнего юноши изъяли запрещенные на официальных спортивных соревнованиях предметы – отвертку, ножницы и канцелярский нож.

Сегодня «Ротор» сыграет с командой «Сочи». Игра пройдет на стадионе «Фишт».



