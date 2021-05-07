Спорт

Волгоградский «Ротор» снова наказали за болельщиков-безмасочников

Спорт 07.05.2021 16:45
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07.05.2021 16:45


Штраф в 50 тысяч рублей наложен на «Ротор» контрольно-дисциплинарным комитетом РФС. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение, волгоградская команда получила взыскание за игру с грозненским «Ахматом», в результате которой были зафиксированы массовые нарушения зрителями требований Санитарного регламента Чемпионата. Они касаются допуска и размещения болельщиков, которые обязан соблюдать социальную дистанцию и носить маски. 
Отметим, что ранее волгоградскую команду уже штрафовали за аналогичные нарушения.
Напомним, «Ротор» играл с «Ахматом» 2 мая. Игра завершилась победой волгоградской команды со счетом 1:0. Матч не обошелся без инцидентов. Так, 55-летний болельщик применил физическую силу в отношении контролера во время возникшего конфликта из-за маски. А у 15-летнего юноши изъяли запрещенные на официальных спортивных соревнованиях предметы – отвертку, ножницы и канцелярский нож. 
Сегодня «Ротор» сыграет с командой «Сочи». Игра пройдет на стадионе «Фишт». 

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