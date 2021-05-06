Двое человек погибли при взрыве боеприпаса времен ВОВ в Волгоградской области

Происшествия 06.05.2021 20:03
0
06.05.2021 20:03
15-летний Павел Д. и 61-летний Виктор Самойлов погибли в результате взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны на раскопках в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, погибшие были участниками поискового отряда «Память» из Новосергиевского района Оренбургской области.
Сообщение о взрыве снаряда возле поселка Самофаловка поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу сегодня в 18.03. На место происшествия выехали две кареты скорой помощи из Волгограда и Городищенской ЦРБ. Прибывшие на место медики констатировали смерть поисковиков. Обстоятельства ЧП выясняют профильные службы, на место происшествия выехал оперативный дежурный - заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов.
Поисковый отряд «Память» в составе 15 человек, в том числе 11 подростков, прибыл в Волгоградскую область 26 апреля для проведения раскопок. Экспедиция должна была завершиться через несколько дней.
Фото: сайт поискового отряда «Память».
Реклама
Выясняли, кто виноват: ДТП на юге Волгограда остановило движение трамваев06.05.2021 18:56
Происшествия 06.05.2021 18:56
В Волгоградской области пропала 15-летняя школьница06.05.2021 17:37
Происшествия 06.05.2021 17:37
Сбежавшего из волгоградской больницы педофила задержали в Крыму06.05.2021 14:00
Происшествия 06.05.2021 14:00
Житель Татарстана спровоцировал тройное ДТП в Волгоградской области06.05.2021 11:28
Происшествия 06.05.2021 11:28
Школьник на мопеде протаранил иномарку на сельской дороге в Волгоградской области06.05.2021 10:59
Происшествия 06.05.2021 10:59
Пензенский дальнобойщик устроил месиво из машин на трассе под Волгоградом06.05.2021 10:31
Происшествия 06.05.2021 10:31
Волгоградские реаниматологи спасают выпавшего из окна 4-летнего мальчика05.05.2021 13:57
Происшествия 05.05.2021 13:57
В Волгограде фальшивые родственники лишили сбережений стариков05.05.2021 10:35
Происшествия 05.05.2021 10:35
На трассе в Волгоградской области – новая жертва05.05.2021 10:26
Происшествия 05.05.2021 10:26
В Волгоградской области пьяный мальчик на мопеде снес дорожный знак05.05.2021 10:14
Происшествия 05.05.2021 10:14
"Знал, где сейф и касса": в Волгограде грабитель супермаркета обстрелял охранников из пневматики04.05.2021 13:56
Происшествия 04.05.2021 13:56
«Что пили?»: в Волгограде сотрудники ДПС задержали 30 пьяных водителей04.05.2021 12:26
Происшествия 04.05.2021 12:26
Двое школьников попали под колеса автомобилей в Волгограде и Волжском04.05.2021 11:26
Происшествия 04.05.2021 11:26
Не справился с управлением: на трассе в Волгоградской области погиб водитель04.05.2021 11:02
Происшествия 04.05.2021 11:02
Водителя BMW наказали за крутые виражи у памятника в Волгограде (ВИДЕО)03.05.2021 19:33
Происшествия 03.05.2021 19:33
Реклама