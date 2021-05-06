Происшествия

Двое человек погибли при взрыве боеприпаса времен ВОВ в Волгоградской области

Происшествия 06.05.2021 20:03
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06.05.2021 20:03


15-летний Павел Д. и 61-летний Виктор Самойлов погибли в результате взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны на раскопках в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, погибшие были участниками поискового отряда «Память» из Новосергиевского района Оренбургской области.
Сообщение о взрыве снаряда возле поселка Самофаловка поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу сегодня в 18.03. На место происшествия выехали две кареты скорой помощи из Волгограда и Городищенской ЦРБ. Прибывшие на место медики констатировали смерть поисковиков. Обстоятельства ЧП выясняют профильные службы, на место происшествия выехал оперативный дежурный - заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов.
Поисковый отряд «Память» в составе 15 человек, в том числе 11 подростков, прибыл в Волгоградскую область 26 апреля для проведения раскопок. Экспедиция должна была завершиться через несколько дней.
Фото: сайт поискового отряда «Память».

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