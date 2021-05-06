Двое человек погибли при взрыве боеприпаса времен ВОВ в Волгоградской области

15-летний Павел Д. и 61-летний Виктор Самойлов погибли в результате взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны на раскопках в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, погибшие были участниками поискового отряда «Память» из Новосергиевского района Оренбургской области.

Сообщение о взрыве снаряда возле поселка Самофаловка поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу сегодня в 18.03. На место происшествия выехали две кареты скорой помощи из Волгограда и Городищенской ЦРБ. Прибывшие на место медики констатировали смерть поисковиков. Обстоятельства ЧП выясняют профильные службы, на место происшествия выехал оперативный дежурный - заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов.

Поисковый отряд «Память» в составе 15 человек, в том числе 11 подростков, прибыл в Волгоградскую область 26 апреля для проведения раскопок. Экспедиция должна была завершиться через несколько дней.