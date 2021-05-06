Сбежавшего из волгоградской больницы педофила задержали в Крыму

Происшествия 06.05.2021 14:00
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06.05.2021 14:00
Оперативники задержали сегодня в Симферополе осужденного за педофилию, сбежавшего 30 апреля из больницы №1 города Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на УФСИН России по Волгоградской области, материалы по факту побега направили в следственные органы для принятия процессуального решения.
Ранее информагентство сообщало, что УФСИН и полиция разыскивают двоих осужденных колонии-поселения №3, которые совершили побег. Отбывающий наказание за педофилию находился в больнице на лечении под надзором администрации исправительного учреждения. Во время очередной проверки осужденного не обнаружили на месте и объявили в розыск. За шесть дней беглец успел добраться до Симферополя, где в прошлом году ему вынесли приговор. Второй сбежавший с территории производственного объекта КП-3 был осужден за кражу, он по-прежнему находится в розыске.
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