Сбежавшего из волгоградской больницы педофила задержали в Крыму





Оперативники задержали сегодня в Симферополе осужденного за педофилию, сбежавшего 30 апреля из больницы №1 города Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на УФСИН России по Волгоградской области, материалы по факту побега направили в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее информагентство сообщало, что УФСИН и полиция разыскивают двоих осужденных колонии-поселения №3, которые совершили побег. Отбывающий наказание за педофилию находился в больнице на лечении под надзором администрации исправительного учреждения. Во время очередной проверки осужденного не обнаружили на месте и объявили в розыск. За шесть дней беглец успел добраться до Симферополя, где в прошлом году ему вынесли приговор. Второй сбежавший с территории производственного объекта КП-3 был осужден за кражу, он по-прежнему находится в розыске.