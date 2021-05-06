Аферисты «развели» рабочего из Волгоградской области на кредит в полтора миллиона рублей





Кредит на полтора миллиона рублей взял 40-летний рабочий из Михайловки, чтобы перевести деньги телефонным мошенникам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, аферисты позвонили мужчине, представились сотрудниками службы безопасности банка и убедили его защитить счет от взлома, после чего потребовали оформить заем.

Еще более миллиона отдал мошенникам 44-летний заводчанин из Котовского района. Злоумышленники заявили ему, что по его счету проходит несанкционированное списание средств, и предложили ему отменить операцию, а деньги переложить на «безопасный» счет.

На уловки лжебанковских работников также попались медсестры, продавец и пенсионер из Волгограда и Михайловки. Еще два жителя региона остались без денег, решив приобрести у аферистов надувной бассейн и автозапчасти. Мошенников разыскивает полиция и просит граждан быть бдительными и не разглашать никому данные своих банковских карт и счетов.