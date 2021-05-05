Спорт

Сборная России по футболу сыграет с командой Мальты на «Волгоград Арене»

Спорт 05.05.2021 20:40
0
05.05.2021 20:40


Произойдет это событие 7 сентября 2021 года в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный твиттер сборной России. Матч начнется в 21-45 по московскому времени. Подробности уточняются. 
Фото из архива ИА "Высота 102".

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Спорт
01.05.2021 16:08
Спорт 01.05.2021 16:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.04.2021 10:03
Спорт 25.04.2021 10:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.04.2021 18:37
Спорт 24.04.2021 18:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2021 08:04
Спорт 19.04.2021 08:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2021 18:36
Спорт 17.04.2021 18:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2021 08:37
Спорт 13.04.2021 08:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2021 16:32
Спорт 10.04.2021 16:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2021 11:36
Спорт 10.04.2021 11:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2021 16:06
Спорт 03.04.2021 16:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.03.2021 16:24
Спорт 30.03.2021 16:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.03.2021 16:54
Спорт 29.03.2021 16:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2021 21:12
Спорт 22.03.2021 21:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2021 20:12
Спорт 20.03.2021 20:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2021 10:56
Спорт 19.03.2021 10:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.03.2021 20:30
Спорт 17.03.2021 20:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:40
Сборная России по футболу сыграет с командой Мальты на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
20:31
В Волгоградской области новый памятник героям войны за 3 миллиона рублей потерял видСмотреть фотографии
18:39
Места на концерте на Мамаевом кургане в Волгограде отдали ветеранам и врачамСмотреть фотографии
17:14
В Волгоградской области коронавирус унес жизни еще шестерых человекСмотреть фотографии
16:27
Под Волгоградом канализационные стоки предприятия попали в рекуСмотреть фотографии
16:11
Волгоградец потребовал отменить регистрацию инициативной группы по проведению нового референдумаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде утвердили размер пособий родителям погибших и пострадавших в ДТП детейСмотреть фотографии
13:57
Волгоградские реаниматологи спасают выпавшего из окна 4-летнего мальчикаСмотреть фотографии
13:41
Третий пошел: в Ставрополе решили судьбу водителя микроавтобуса с разбившейся баскетбольной командой из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:45
Слава победителям!: волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» провели акции к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войнеСмотреть фотографии
12:26
Выгляну на улицу – там весело: под окнами волгоградских ветеранов спели песниСмотреть фотографии
12:14
В Волгоградской области «сворачивают» паводокСмотреть фотографии
11:01
Волгоградский медицинский университет ввел новые правила для абитуриентовСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде фальшивые родственники лишили сбережений стариковСмотреть фотографии
10:26
На трассе в Волгоградской области – новая жертваСмотреть фотографии
10:14
В Волгоградской области пьяный мальчик на мопеде снес дорожный знакСмотреть фотографии
08:26
Путин наградил сотрудницу волгоградского Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусомСмотреть фотографии
08:01
Под Волгоградом суд обязал семью из дома-фантома заплатить за вывоз мусораСмотреть фотографии
07:41
В Волгоградской области 17 сирот обрели дом после вмешательства прокуратурыСмотреть фотографии
19:51
На площади Павших борцов в Волгограде проходит первая репетиция парада ПобедыСмотреть фотографии
18:27
Вирус не сдает позиции: в Волгоградской области от COVID-19 скончались семь человекСмотреть фотографии
17:15
Доедем без такси: опубликован график работы общественного транспорта Волгограда в День ПобедыСмотреть фотографии
16:25
Волгоградский губернатор оценил новый завод по производству детского питанияСмотреть фотографии
14:28
400 литров в секунду: в Волгограде строят еще одни очистные сооружения для ливневых стоковСмотреть фотографии
13:56
"Знал, где сейф и касса": в Волгограде грабитель супермаркета обстрелял охранников из пневматикиСмотреть фотографии
13:38
Погибшие в Ставрополье волгоградские баскетболистки ехали на автобусе без лицензии и техосмотраСмотреть фотографии
12:26
«Что пили?»: в Волгограде сотрудники ДПС задержали 30 пьяных водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Клиника в Волгограде задолжала косметологам полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
11:26
Двое школьников попали под колеса автомобилей в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
11:02
Не справился с управлением: на трассе в Волгоградской области погиб водительСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 