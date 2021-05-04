ВТБ запускает открытое голосование за новый состав Консультационного совета акционеров





1 мая стартовало открытое голосование за новый состав Консультационного совета акционеров ВТБ – независимого экспертно-консультативного органа, представляющего интересы миноритарных акционеров. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, принять участие в голосовании, которое продлится до 14 июня, может любой акционер ВТБ.

Выборы нового состава КСА стартовали 15 марта 2021 года. В период до 15 апреля каждый акционер ВТБ мог выдвинуть свою кандидатуру в новый состав КСА. Всего банк получил 216 анкет от акционеров ВТБ из 45 различных регионов. Средний возраст кандидатов составил 42 года, 24% заявок поступило от женщин.

Первый этап отбора предстояло осуществить экспертному жюри, в состав которого вошли представители Московской биржи, Российского института директоров, Ассоциации профессиональных инвесторов и ВТБ. Жюри внимательно проанализировало каждую анкету, опыт и квалификацию, заинтересованность в развитии банка и опыт инвестирования каждого кандидата и сформировало шорт-лист, в который вошли 45 кандидатов из 9 регионов страны.

Екатерина Никитчанова, член экспертного жюри, заместитель директора - руководитель экспертного центра Российского института директоров отметила: «Мне всегда было профессионально интересно посмотреть изнутри, как происходит формирование КСА, и я рада возможности оказаться причастной к этому процессу в качестве члена жюри. Практика работы с акционерами в ВТБ и деятельность КСА являются, по сути, одной из лучших практик на российском рынке. Жюри было тяжело сформировать шорт-лист, так как мы получили много заявок от очень достойных кандидатов, но, как мне кажется, мы смогли сформировать пул из ярких и мотивированных кандидатов. Уверена, что на следующем этапе акционеры окажут поддержку наиболее достойным кандидатам, что позволит сформировать экспертный состав КСА».

Голосование за новый состав КСА продлится с 1 мая по 14 июня включительно. В голосовании могут принимать участие все акционеры банка – как физические, так и юридические лица. При этом у каждого акционера, независимо от размера пакета акций, 12 голосов, которые можно распределить между разными кандидатами. Отдать свои голоса акционеры могут на сайте выборов КСА, в личном кабинете на сайте АО ВТБ Регистратор и в мобильном приложении «Акционер ВТБ». Подсчёт голосов осуществляет ВТБ Регистратор. ВТБ будет публиковать промежуточные итоги голосования по рабочим дням на сайте выборов.

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил: «Консультационный совет акционеров за 12 лет своей работы занял важное место в системе корпоративного управления и коммуникаций с акционерами ВТБ. Менеджмент группы ВТБ прислушивается к мнению миноритариев, выносит на заседания КСА ключевые вопросы стратегии, финансов и дивидендной политики. Мы благодарим действующий состав КСА за плодотворную работу и надеемся, что новый состав совета продолжит достойно представлять интересы розничных акционеров ВТБ, принимая активное участие в деятельности и развитии банка».

По решению экспертного жюри, в шорт-лист вошли следующие кандидаты:

1. Алексеева Валерия Вячеславовна, Долгопрудный





2. Астапов Кирилл Леонидович, Москва





3. Астрахан Аркадий Борисович, Иркутск





4. Бабинов Дмитрий Михайлович, Москва





5. Бойков Андрей Вячеславович, Москва





6. Боксер Андрей Всеволодович, Москва





7. Воловиков Даниил Андреевич, Москва





8. Гаврилов Сергей Анатольевич, Москва





9. Гизатуллин Дмитрий Радмирович, Санкт-Петербург





10. Голанд Михаил Юрьевич, Москва





11. Голосеев Сергей Анатольевич, Москва





12. Давыденко Евгения Ивановна, Москва





13. Евстигнеев Павел Степанович, р.п. Октябрьский





14. Зотов Владимир Владимирович, Москва





15. Карандаев Игорь Юрьевич, Москва





16. Кручинин Александр Владимирович, Москва





17. Кузьмин Олег Сергеевич, Москва





18. Люлько Ярослав Александрович, Москва





19. Мальцев Владимир Павлович, Москва





20. Масляков Никита Михайлович, Санкт-Петербург





21. Мещерякова Людмила Сергеевна, Москва





22. Москалев Николай Алексеевич, Казань





23. Напольнов Андрей Викторович, Москва





24. Нечаев Андрей Алексеевич, Москва





25. Осиновский Евгений Иванович, Ставрополь





26. Остапенко Игорь Алексеевич, Москва





27. Петров Валерий Станиславович, Москва





28. Пинус Олег Адольфович, Москва





29. Плахов Дмитрий Николаевич, Москва





30. Попукалов Павел Петрович, Реутов





31. Райкович Федор Валерьевич, Москва





32. Репин Игорь Николаевич, Москва





33. Рябова Ольга Александровна, Москва





34. Рябчиков Александр Анатольевич, Екатеринбург





35. Селищева Евгения Олеговна, Екатеринбург





36. Сергеев Максим Николаевич, Санкт-Петербург





37. Смирнов Константин Александрович, Москва





38. Сосков Вадим Викторович, Москва





39. Сырников Антон Сергеевич, Москва





40. Фридрихсон Олег Владимирович, Магнитогорск





41. Херсонцев Илья Игоревич, Екатеринбург





42. Цуканов Юрий Васильевич, Петропавловск-Камчатский





43. Черкасова Ирина Александровна, Москва





44. Шафранская Елена Сергеевна, Иркутск





45. Юсов Дмитрий Сергеевич, Москва