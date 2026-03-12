



С начала 2026 года ВТБ как банк-оператор программы «Пушкинская карта» выдал более 6 млн карт, в феврале – более 400 тыс. карт. Число купленных билетов по картам с начала года превысило 5 млн штук на сумму более 3 млрд рублей, в феврале – 2 млн билетов на сумму свыше 1 млрд рублей.

Согласно приведенной статистике, чаще всего Пушкинские карты использовали с начала года молодые люди в Мордовии (65% держателей карт активно совершают покупки), в Кемеровской области (62%), Северной Осетии (60%) и Чувашии (59%).

Напомним, что программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году, а ВТБ стал банком-оператором с 1 января 2026 года. Цель федеральной программы – повышение доступности культурных мероприятий для молодежи, их приобщение к искусству.

Пушкинская карта доступна молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Ежегодно государство перечисляет на карты по 5 тыс. рублей, которые можно потратить на покупку билетов на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). На кинотеатры можно потратить до 2 тыс. рублей из лимита.

Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях «Госуслуги Культура» и приложении банка.

