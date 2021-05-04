Не справился с управлением: на трассе в Волгоградской области погиб водитель

Происшествия 04.05.2021 11:02
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04.05.2021 11:02
В Новоаннинском районе погиб 55-летний водитель ВАЗ-21074, ехавший по дороге «Самойловка – Шумилинская» со стороны станицы Алексеевской. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, смертельное ДТП произошло накануне около восьми часов вечера.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, и машину вынесло на обочину встречного движения, после чего она опрокинулась в кювет. От полученных травм водитель скончался до прибытия экстренных служб.
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