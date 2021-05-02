Происшествия

Волгоградские пожарные спасли четырех детей из горящего дома

Происшествия 02.05.2021 14:03
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02.05.2021 14:03


Волгоградские огнеборцы спасли четырех детей, которые не смогли самостоятельно выбраться из горящего дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось накануне в Котельниково, где загорелся жилой дом.  Информация о случившемся поступила в экстренные службы в 15:08. Уже через несколько минут после тревожного сигнала огнеборцы 42-ой пожарно-спасательной части прибыли по указанному адресу и обнаружили, что горит летняя кухня, пристроенная к дому. При этом плотное задымление уже успело распространиться через чердачное помещение на второй этаж частного дома.
Со слов соседей пожарные узнали, что внутри дома могут находиться дети. Руководителем тушения пожара было принято решение сформировать звено из трех газодымозащитников и отправиться на разведку. Зайдя внутрь,  огнеборцы нашли четверых несовершеннолетних. Увидев клубы дыма,  дети испугались и не могли выйти из помещения самостоятельно.
Подоспевшие вовремя огнеборцы -  Роман Умбертов, Юрий Крикунов, Павел Северин и Мурад Омаров - не только спасли детей, вывели их на свежий воздух и передали родителям, но и оперативно ликвидировали пожар, не позволив огню выйти за пределы одной комнаты, пояснили в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области еще раз обращается к жителям и гостям региона с призывом не оставлять детей без присмотра.

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