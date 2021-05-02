Волгоградские пожарные спасли четырех детей из горящего дома

Происшествия 02.05.2021 14:03
0
02.05.2021 14:03
Волгоградские огнеборцы спасли четырех детей, которые не смогли самостоятельно выбраться из горящего дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось накануне в Котельниково, где загорелся жилой дом. Информация о случившемся поступила в экстренные службы в 15:08. Уже через несколько минут после тревожного сигнала огнеборцы 42-ой пожарно-спасательной части прибыли по указанному адресу и обнаружили, что горит летняя кухня, пристроенная к дому. При этом плотное задымление уже успело распространиться через чердачное помещение на второй этаж частного дома.
Со слов соседей пожарные узнали, что внутри дома могут находиться дети. Руководителем тушения пожара было принято решение сформировать звено из трех газодымозащитников и отправиться на разведку. Зайдя внутрь, огнеборцы нашли четверых несовершеннолетних. Увидев клубы дыма, дети испугались и не могли выйти из помещения самостоятельно.
Подоспевшие вовремя огнеборцы - Роман Умбертов, Юрий Крикунов, Павел Северин и Мурад Омаров - не только спасли детей, вывели их на свежий воздух и передали родителям, но и оперативно ликвидировали пожар, не позволив огню выйти за пределы одной комнаты, пояснили в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области еще раз обращается к жителям и гостям региона с призывом не оставлять детей без присмотра.
Реклама
Двое осужденных за педофилию и кражи совершили побег в Волгоградской области02.05.2021 15:30
Происшествия 02.05.2021 15:30
Яванскую макаку нашли волгоградские полицейские в автобусе из Москвы (ВИДЕО)02.05.2021 13:25
Происшествия 02.05.2021 13:25
Болельщик волгоградского «Ротора» устроил потасовку с контролером из-за маски02.05.2021 10:15
Происшествия 02.05.2021 10:15
Волжанин едва не погиб при пожаре в собственной квартире02.05.2021 10:07
Происшествия 02.05.2021 10:07
Нарушитель границы в Волгоградской области попался служебной собаке01.05.2021 17:19
Происшествия 01.05.2021 17:19
В Волгограде бронетехника снесла бордюр01.05.2021 13:47
Происшествия 01.05.2021 13:47
В Ставрополье разбился автобус с детьми из Волгограда: есть погибшие30.04.2021 18:20
Происшествия 30.04.2021 18:20
В центре Волгограда иномарка сбила ребенка30.04.2021 17:25
Происшествия 30.04.2021 17:25
В Волгограде задержали киберхулигана за оскорбления в соцсетях30.04.2021 16:28
Происшествия 30.04.2021 16:28
Четверо пострадавших и один труп: под Волгоградом произошло лобовое ДТП30.04.2021 11:42
Происшествия 30.04.2021 11:42
"Ковид виноват": в Волгоградской области врач-пульмонолог поджег себя в лесополосе29.04.2021 19:36
Происшествия 29.04.2021 19:36
Паводок разрушил мост и дамбу в Волгоградской области29.04.2021 11:01
Происшествия 29.04.2021 11:01
В Волгограде байкер получил ожоги на воспламенившемся мотоцикле29.04.2021 08:53
Происшествия 29.04.2021 08:53
Сейф с деньгами украли с автовокзала в Волгоградской области28.04.2021 17:32
Происшествия 28.04.2021 17:32
Группа коммунальщиков в Волгограде "погорела" на теплосчетчиках28.04.2021 15:32
Происшествия 28.04.2021 15:32
Реклама