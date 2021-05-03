



"Я так понимаю, что публикацией "Высоты 102" заинтересовалась прокуратура и вмешалась в ситуацию. Уголовное дело возбудили по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности). Спасибо и вам, и прокуратуре", - сообщил сегодня информагентству Андрей Петров.

Уголовное дело находится в производстве дознавателей отдела полиции Кировского района Волгограда. Санкция статьи 125 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Напомним, что пожилого мужчину госпитализировали в Волгоград с подозрением на ковид в конце декабря 2020 года. Пенсионер почему-то оказался не в больнице, а на улице, провел 12 часов под ледяным дождем, отморозил руки, а на следующий день умер. Его сын, потрясенный таким отношением к пожилому человеку, направил жалобу в Следственный комитет России. По цепочке обращение Андрея Петрова спустили в следственный отдел по Кировскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области, из которого в феврале текущего года пришел ответ, что жалоба "для рассмотрения по существу" направлена в отдел полиции №7 Кировского района и комитет здравоохранения Волгоградской области. В полиции провели проверку и посчитали, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, так как отсутствует событие преступления. Врачи сообщили полицейским, что 81-летний мужчина сам ушел ночью из приемного отделения больницы. То, что пациента с высокой температурой привезли из сельского района в волгоградскую больницу для ковидных пациентов, никого, похоже, не смутило. Так, комитет здравоохранения Волгоградской области сообщил в своем письме, что для проведения проверки в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности необходима первичная документация на 81-летнего пациента, но так как он самостоятельно покинул приемное отделение и его осмотр не был произведен, поэтому необходимая первичная документация не оформлена. При этом облздрав выразил Андрею Петрову соболезнования в связи с постигшей его утратой. Однако областной комитет здравоохранения сделал это через три месяца после смерти пожилого мужчины.



