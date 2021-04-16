В Волгограде не нашли виновных в жуткой истории последнего дня жизни больного ковидом пенсионера

Общество 16.04.2021 16:07
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16.04.2021 16:07
Жителю Серафимовича Андрею Петрову отказали в возбуждении уголовного дела в отношении врачей, которые, как считает мужчина, должны понести ответственность за то, что случилось с его 81-летним отцом в Волгограде в конце декабря 2020 года. Об этой вопиющей ситуации ИА "Высота 102" подробно рассказывало в публикации "Отец провел 12 часов под ледяным дождем: жуткая история последнего дня жизни пациента ковидной больницы в Волгограде".
Тогда сообщалось, что пожилого человека привезли по скорой из Серафимовича с высокой температурой в ковидный госпиталь в Волгограде. Пенсионер почему-то оказался не в больнице, а на улице, провел 12 часов под ледяным дождем, отморозил руки, а на следующий день умер. Его сын, потрясенный таким отношением к пожилому человеку, направил жалобу в Следственный комитет России. По цепочке обращение Андрея Петрова спустили в следственный отдел по Кировскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области, из которого в феврале текущего года пришел ответ, что жалоба "для рассмотрения по существу" направлена в отдел полиции №7 Кировского района и комитет здравоохранения Волгоградской области.
Ответы из этих ведомств, по мнению жителя Серафимовича, больше похожи на отписки. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников городской клинической больницы №1 в Кировском районе по факту халатности и упущений в организации работы с больными коронавирусной инфекцией из-за отсутствия события преступления. "У меня создалось впечатление, что полиция просто констатировала события, но не разбиралась, почему так произошло. Больного опасным вирусным заболеванием доставили спецтранспортом в специализированную больницу, откуда он свободно ушел в непонятном состоянии. Они должны были изолировать его как минимум, но не сделали этого", - считает собеседник агентства.
На фото житель Серафимовича Андрей Петров
В постановлении указано, что 15 декабря 2020 года в 23:00 с диагнозом COVID-19 в инфекционную больницу №1 в Кировском районе по "скорой" был доставлен 81-летний пациент. Его передали для осмотра и госпитализации в приемное отделение. Однако 16 декабря в час ночи врачи позвонили Андрею Петрову на мобильный телефон и сообщили, что его отец ушел с территории больницы в неизвестном направлении. Пожилого мужчину нашли на следующий день около полудня в 4 км от больницы. Он не мог самостоятельно передвигаться, кисти рук были обморожены и травмированы. Больного отвезли в больницу №15 Красноармейского района, где он скончался 17 декабря. Дежурный врач больницы №1 пояснил полицейским, что в ночь с 15 на 16 декабря "скорая" доставила из Серафимовича четырех пациентов с подозрением на COVID-19. Всего на тот момент в приемном покое находилось 7 пациентов, которые дожидались своего приема. Помощь дежурному врачу оказывала одна медицинская сестра, больше никого в приемном отделении из медработников не было. Отмечается, что охрана была только на входе здания больницы в так называемой "чистой зоне". Когда пришло время осмотра 81-летнего пациента, его в приемном отделении не оказалось, о чем и сообщили сыну.
"Учитывая вышеизложенное в материале проверки отсутствует событие преступления предусмотренного УК РФ, и руководствуясь п.1 ч.1 ст. 24 и ч.1 с. 148 УПК РФ", - говорится в постановлении (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.). Полицейские уведомили жителя Серафимовича о его праве дальше обращаться в прокуратуру и суд.
Комитет здравоохранения Волгоградской области и вовсе сообщил в своем письме, что для проведения проверки в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности необходима первичная документация на 81-летнего пациента, но так как он самостоятельно покинул приемное отделение и его осмотр не был произведен, поэтому необходимая первичная документация не оформлена.
"Облздрав выражает соболезнования в связи с постигшей Вас утратой", - говорится в конце письма, которое Андрей Петров получил спустя три месяца после смерти отца.
"Спасибо, конечно, за соболезнования через три месяца. Не понимаю, почему они не прозвучали тогда, когда мой отец умер. Я категорически не согласен с такими ответами, и меня они не устраивают", - сказал "Высоте 102" Андрей Петров. Житель Серафимовича не оставляет надежды найти виновных в случившемся и намерен обратиться в прокуратуру.
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