В Волгоградской области коронавирус убил еще шестерых человек





От COVID-19 скончались шестеро жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, так, две 82-летние пенсионерки из Волгограда лечились самостоятельно, но из-за ухудшения здоровья спустя несколько дней обратились в больницу. Врачи диагностировали у них двустороннюю пневмонию и смертельный вирус. Известно также, что коронавирус не пережили 87-летняя жительница Волгограда, 60-летний мужчина из Палласовского района, 68-летний пенсионер из Фролово и 59-летняя женщина из Серафимовичского района. Уже 1100 человек числятся в списке жертв пандемии. Всего за вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 101 человека, 99 жителей региона были выписаны из стационаров. На сегодня Волгоград является лидером по заболеваемости в области - 60 человек за сутки, на последнем месте расположились 4 района, где выявлены единичные случаи заражения. Это Котовский, Нехаевский, Палласовский и Суровикинский районы.



