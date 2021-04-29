Здравоохранение

В Волгоградской области коронавирус убил еще шестерых человек

Здравоохранение 29.04.2021 13:54
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29.04.2021 13:54


От COVID-19 скончались шестеро жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, так, две 82-летние пенсионерки из Волгограда  лечились самостоятельно, но из-за ухудшения здоровья спустя несколько дней обратились в больницу. Врачи диагностировали у них двустороннюю пневмонию и смертельный вирус. Известно также, что коронавирус  не пережили 87-летняя жительница Волгограда, 60-летний мужчина из Палласовского района, 68-летний пенсионер из  Фролово  и 59-летняя женщина из Серафимовичского района. Уже 1100 человек числятся в списке жертв пандемии. Всего за вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился  у 101 человека, 99 жителей региона были выписаны из стационаров. На сегодня Волгоград является лидером по заболеваемости в области - 60 человек за сутки, на последнем месте расположились 4 района, где выявлены единичные случаи заражения.  Это Котовский, Нехаевский, Палласовский и Суровикинский районы. 

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