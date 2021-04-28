Экономика

Банк «Открытие» добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков

Экономика 28.04.2021 17:12
0
28.04.2021 17:12


В мобильном банке для клиентов банка «Открытие» – владельцев малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей – появилось сразу несколько новых полезных функций.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, теперь клиенты из сегмента МСБ могут мгновенно переводить в мобильном банке средства со своих бизнес-карт физическим лицам в другие банки. Для перевода средств отправителю достаточно знать только номер карты получателя. Деньги также можно перевести с помощью интернет-банка «Бизнес-портал». При этом дополнительно подключать услугу не нужно – она доступна клиентам малого и среднего бизнеса в разделе «Бизнес-карты». Статус перевода удобно отслеживать в ленте операций по карте.
Кроме того была усовершенствована функция распознавания платежей через систему QR-кодов. Эта опция стала доступна в мобильном банке для предпринимателей в декабре 2020 года.
Новый инструмент появился в Справочнике контрагентов. Теперь по каждому контрагенту доступна лента операций, отражающая взаиморасчеты клиента с этой компанией. Такая опция существенно упрощает сверку операций и позволяет быстро найти необходимый платеж для повтора.
Для зарплатных клиентов в мобильном банке появилась возможность повтора предыдущих зарплатных реестров и их оплаты. Это избавит компании МСБ от стандартных ежемесячных рутинных операций и позволит произвести плановые выплаты сотрудникам в несколько кликов.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Экономика
28.04.2021 19:54
Экономика 28.04.2021 19:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2021 12:52
Экономика 28.04.2021 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2021 11:49
Экономика 28.04.2021 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2021 10:31
Экономика 28.04.2021 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2021 18:57
Экономика 27.04.2021 18:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2021 17:47
Экономика 27.04.2021 17:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2021 16:11
Экономика 27.04.2021 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2021 13:33
Экономика 27.04.2021 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2021 11:11
Экономика 27.04.2021 11:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2021 09:50
Экономика 27.04.2021 09:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2021 20:26
Экономика 26.04.2021 20:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2021 19:56
Экономика 26.04.2021 19:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2021 16:32
Экономика 26.04.2021 16:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2021 14:54
Экономика 26.04.2021 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2021 14:02
Экономика 26.04.2021 14:02
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:21
Под Волгоградом затапливает наполовину расчищенное криминальным подрядчиком озероСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
В Волгограде бывший зэк зарезал двоих человекСмотреть фотографии
19:54
Волгоградское отделение Сбербанка увеличило объёмы выданных кредитов застройщикам регионаСмотреть фотографии
18:01
Сарматские погребения нашли в Волгоградской области вблизи газопроводаСмотреть фотографии
17:32
Сейф с деньгами украли с автовокзала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:05
В администрации Волгоградской области - новая отставкаСмотреть фотографии
15:44
Главу сельского поселения в Волгоградской области оштрафовали за нарушения при ремонте памятникаСмотреть фотографии
15:36
Бизнесу в помощь: «Ростелеком» подключил цифровые сервисы для известного производителя продуктов питанияСмотреть фотографии
15:32
Группа коммунальщиков в Волгограде "погорела" на теплосчетчикахСмотреть фотографии
15:14
Депутаты Волгоградской облдумы затевают новый референдум о времени со старым вопросомСмотреть фотографии
15:06
Жителю Волгоградской области грозит 7 лет тюрьмы за обстрел толпы из обрезаСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде открылась навигация до хутора ЗайчикиСмотреть фотографии
13:58
Ускорился мобильный интернет для волгоградцев на отдыхе в СочиСмотреть фотографии
13:58
«Угрозы населенному пункту нет»: на размытой плотине под Волгоградом высадился десант чиновниковСмотреть фотографии
12:52
«БКС Мир инвестиций» раскрывает преимущества валютных ПИФовСмотреть фотографии
12:25
«Так и должно быть?»: в администрации Волгоградской области оценили ситуацию с прорывом плотиныСмотреть фотографии
12:14
Антирекорд суточной смертности зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде на Пасху пустят автобусы до кладбищ: список конечных остановокСмотреть фотографии
10:31
Банк «Открытие» за первый день выплатил 11% страхового возмещения вкладчикам банка «Нейва»Смотреть фотографии
10:17
Прокуратура выясняет причину прорыва плотины в Среднеахтубинском районе Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
Стало плохо за рулем: неуправляемая фура снесла ограждения в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
Учительница проиграла борьбу за место мэра Михайловки Волгоградской области чиновникуСмотреть фотографии
08:49
Столица российской провинции в Волгоградской области осталась без теплаСмотреть фотографии
21:55
В Ростовской области уволили полковника МВД за слив информации в телеграм-каналСмотреть фотографии
20:25
"Пугает и восхищает": волгоградцы запечатлели Кровавую ЛунуСмотреть фотографии
18:34
«Можем повторить?»: для референдума по времени нужны подписи 36 тысяч жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:47
Волгоградское предприятие торговли стало первым в стране участником нацпроекта в новом форматеСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом глава умыкнула у села пожарную частьСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде руководство УК обвиняют в присвоении 15 млн рублейСмотреть фотографии
16:12
Школьников распустят на майские каникулыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 