Происшествия

Стало плохо за рулем: неуправляемая фура снесла ограждения в Волгограде

Происшествия 28.04.2021 10:08
0
28.04.2021 10:08


Металлическое ограждение на разделительной полосе снес грузовик "Volvo" в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по региону, авария произошла на Второй продольной магистрали в Кировском районе города. По предварительной информации, водителю фуры стало плохо с сердцем. Грузовик, который следовал со стороны Красноармейского района в сторону центра, потерял управление  и наехал на разделительную полосу. Несколько метров машина двигалась прямо, сминая металлический забор, а потом остановилась.

Водителя грузовика 1965 года рождения с места происшествия забрали врачи скорой помощи.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Происшествия
28.04.2021 17:32
Происшествия 28.04.2021 17:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.04.2021 15:32
Происшествия 28.04.2021 15:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2021 10:25
Происшествия 27.04.2021 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2021 16:36
Происшествия 26.04.2021 16:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2021 09:06
Происшествия 26.04.2021 09:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2021 16:44
Происшествия 25.04.2021 16:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2021 11:01
Происшествия 25.04.2021 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2021 10:06
Происшествия 25.04.2021 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2021 09:59
Происшествия 24.04.2021 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.04.2021 15:29
Происшествия 23.04.2021 15:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.04.2021 10:52
Происшествия 23.04.2021 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.04.2021 10:34
Происшествия 23.04.2021 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.04.2021 09:26
Происшествия 22.04.2021 09:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.04.2021 12:07
Происшествия 21.04.2021 12:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.04.2021 09:41
Происшествия 21.04.2021 09:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:32
Сейф с деньгами украли с автовокзала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:12
Банк «Открытие» добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банковСмотреть фотографии
17:05
В администрации Волгоградской области - новая отставкаСмотреть фотографии
15:44
Главу сельского поселения в Волгоградской области оштрафовали за нарушения при ремонте памятникаСмотреть фотографии
15:36
Бизнесу в помощь: «Ростелеком» подключил цифровые сервисы для известного производителя продуктов питанияСмотреть фотографии
15:32
Группа коммунальщиков в Волгограде "погорела" на теплосчетчикахСмотреть фотографии
15:14
Депутаты Волгоградской облдумы затевают новый референдум о времени со старым вопросомСмотреть фотографии
15:06
Жителю Волгоградской области грозит 7 лет тюрьмы за обстрел толпы из обрезаСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде открылась навигация до хутора ЗайчикиСмотреть фотографии
13:58
Ускорился мобильный интернет для волгоградцев на отдыхе в СочиСмотреть фотографии
13:58
«Угрозы населенному пункту нет»: на размытой плотине под Волгоградом высадился десант чиновниковСмотреть фотографии
12:52
«БКС Мир инвестиций» раскрывает преимущества валютных ПИФовСмотреть фотографии
12:25
«Так и должно быть?»: в администрации Волгоградской области оценили ситуацию с прорывом плотиныСмотреть фотографии
12:14
Антирекорд суточной смертности зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде на Пасху пустят автобусы до кладбищ: список конечных остановокСмотреть фотографии
10:31
Банк «Открытие» за первый день выплатил 11% страхового возмещения вкладчикам банка «Нейва»Смотреть фотографии
10:17
Прокуратура выясняет причину прорыва плотины в Среднеахтубинском районе Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
Стало плохо за рулем: неуправляемая фура снесла ограждения в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
Учительница проиграла борьбу за место мэра Михайловки Волгоградской области чиновникуСмотреть фотографии
08:49
Столица российской провинции в Волгоградской области осталась без теплаСмотреть фотографии
21:55
В Ростовской области уволили полковника МВД за слив информации в телеграм-каналСмотреть фотографии
20:25
"Пугает и восхищает": волгоградцы запечатлели Кровавую ЛунуСмотреть фотографии
18:34
«Можем повторить?»: для референдума по времени нужны подписи 36 тысяч жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:47
Волгоградское предприятие торговли стало первым в стране участником нацпроекта в новом форматеСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом глава умыкнула у села пожарную частьСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде руководство УК обвиняют в присвоении 15 млн рублейСмотреть фотографии
16:12
Школьников распустят на майские каникулыСмотреть фотографии
16:02
Волгоградцы смогут прямо в смартфоне застраховать экран своего смартфонаСмотреть фотографии
15:58
Назначен новый прокурор ВолгоградаСмотреть фотографии
15:24
Для жителей аварийных домов в Волгограде купят еще три сотни квартирСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 