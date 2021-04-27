Расследования 27.04.2021 21:55
0
27.04.2021 21:55
Начальник одного из отделений ГУ МВД по Ростовской области, полковник полиции Виталий Левченко уволен из органов внутренних дел из-за скандала с утечкой информации. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на СМИ Ростовской области, высокопоставленного правоохранителя заподозрили в сливе компрометирующих данных на товарищей по службе в телеграм-канал «Крысы Ростова». О скандальной ситуации также пишет федеральный ТГ-канал "Baza".
Длительная связь Левченко с авторами популярной в Ростове анонимной "тележки", по данным изданий, была выявлена по итогам внутренней проверки в главке МВД. Кроме того, областные СМИ отмечают, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сам полковник при этом обвинения в свой адрес отрицает.
Помимо Левченко должностей лишились по той же самой причине еще пятеро его коллег. В полиции официально ситуацию пока не прокомментировали.
Ранее сообщалось о задержании местного журналиста Игоря Хорошилова, который, по мнению силовиков, мог быть причастен к "Крысам Ростова". Однако вскоре мужчину отпустили.
Реклама
В Волгограде руководство УК обвиняют в присвоении 15 млн рублей27.04.2021 16:40
Расследования 27.04.2021 16:40
В Волгограде осужденного коммерсанта обязали вернуть в бюджет 50 млн рублей27.04.2021 14:15
Расследования 27.04.2021 14:15
В Волгограде экс-полицейский "кошмарил" коммерсанта из-за денег27.04.2021 09:46
Расследования 27.04.2021 09:46
Волгоградского тренера посадили надолго за изнасилование воспитанницы26.04.2021 17:40
Расследования 26.04.2021 17:40
Мифический муж из ФСБ не помог: в Волгограде криминальной учительнице продлили арест26.04.2021 16:06
Расследования 26.04.2021 16:06
Отобрали пиццу и кока-колу: двоих волгоградцев сурово осудили за нападение на курьера26.04.2021 10:41
Расследования 26.04.2021 10:41
В Волгоградской области дело о распиле банкомата с 1,5 млн рублей дошло до суда25.04.2021 12:17
Расследования 25.04.2021 12:17
С виновников взрыва дома в Волгограде требуют миллионы25.04.2021 09:04
Расследования 25.04.2021 09:04
Волгоградский фермер ответит за нечаянный пожар на поле соседа24.04.2021 14:51
Расследования 24.04.2021 14:51
УФАС нашло себе дело в волгоградской подземке23.04.2021 17:14
Расследования 23.04.2021 17:14
29 афер и 78 покушений: волгоградца судят за крупный обман автостраховщиков23.04.2021 15:53
Расследования 23.04.2021 15:53
Коллектор-уголовник, псих и школьник: кто отличился на митинге в Волгограде23.04.2021 15:05
Расследования 23.04.2021 15:05
Семь лет будет трезвым: в Волгоградской области вынесли приговор водителю за пьяное ДТП с погибшим23.04.2021 09:51
Расследования 23.04.2021 09:51
Под Волгоградом работодатель семь месяцев держал "в черном теле" 33 работника22.04.2021 16:43
Расследования 22.04.2021 16:43
Свыше 100 тысяч рублей заплатят семеро участников незаконной прогулки по Волгограду22.04.2021 15:10
Расследования 22.04.2021 15:10
Реклама