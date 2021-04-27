



Начальник одного из отделений ГУ МВД по Ростовской области, полковник полиции Виталий Левченко уволен из органов внутренних дел из-за скандала с утечкой информации. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на СМИ Ростовской области, высокопоставленного правоохранителя заподозрили в сливе компрометирующих данных на товарищей по службе в телеграм-канал «Крысы Ростова». О скандальной ситуации также пишет федеральный ТГ-канал "Baza".

Длительная связь Левченко с авторами популярной в Ростове анонимной "тележки", по данным изданий, была выявлена по итогам внутренней проверки в главке МВД. Кроме того, областные СМИ отмечают, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сам полковник при этом обвинения в свой адрес отрицает.

Помимо Левченко должностей лишились по той же самой причине еще пятеро его коллег. В полиции официально ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось о задержании местного журналиста Игоря Хорошилова, который, по мнению силовиков, мог быть причастен к "Крысам Ростова". Однако вскоре мужчину отпустили.



















