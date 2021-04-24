Беременных волгоградок будут чаще проверять на COVID-19

Здравоохранение 24.04.2021 09:33
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24.04.2021 09:33
Новая лаборатория для исследования на COVID-19 открывается в ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2». Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал глава региона. Эта лаборатория стала 11-ой в перечне лабораторий медицинских организаций, осуществляющих лабораторное исследование на COVID-19 с весны прошлого года.
Отметим, что о планируемом расширении в Волгоградской области сети лабораторий для проведения ПЦР-диагностики и других современных видов исследований глава региона говорил еще в марте текущего года. Как поясняют в Минздраве РФ, несмотря на рост показателей вакцинации, определенные санитарные требования по-прежнему предусматривают обязательную сдачу теста на COVID-19, например, при госпитализации.
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