Расследования

УФАС нашло себе дело в волгоградской подземке

Расследования 23.04.2021 17:14
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23.04.2021 17:14


В Волгоградском УФАС начали расследование истории со сдачей в аренду предпринимателю части площадей подземной станции «Профсоюзная». Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, ранее по факту передачи площадей индивидуальному предпринимателю Эктовой Э.С. проверку провела прокуратура Волгограда, которая передала материалы в УФАС.
Как выяснилось, предприниматель получила часть подземки в аренду осенью прошлого года. МУП «Метроэлектротранс» признало несостоявшимся аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества - части сооружения-строения пешеходного перехода линии скоростного трамвая станции «Профсоюзная», в связи с чем заключило договор с предпринимателем Эктовой Э.С., подавшей единственную заявку на участие в аукционе. При этом срок действия отчета об оценке рыночной стоимости объекта истек еще до объявления аукциона. Вместе с тем именно на основании данного отчета была определена цена договора, заключенного с предпринимателем, что само по себе может являться основанием для признания торгов недействительными. Согласно заключенному договору аренды площадь арендуемого муниципального имущества составляет 130 кв. м., арендная плата была установлена в размере 65 520 руб. ежемесячно.
Однако впоследствии между МУП «Метроэлектротранс» Волгограда и предпринимателем Эктовой Э.С. заключено дополнительное соглашение, которым площадь переданного имущества и арендная плата по указанному договору были изменены, что запрещено в отношении договоров, заключенных на торгах. Таким образом, данным дополнительным соглашением, считают в антимонопольном органе, фактически был заключен новый договор без проведения торгов. Дело будет рассматриваться после майских праздников. 

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