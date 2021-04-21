Волгоградские коммерсанты поставляли стоматологам фальсификат





В Волгограде представители коммерческой организации обвиняются в реализации фальсифицированных медицинских изделий. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, уголовное дело расследуется

следственным отделом по Центральному району в отношении директора и менеджера коммерческой организации, специализирующейся на поставке стоматологического оборудования и материалов. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ (обращения фальсифицированных медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, фигуранты уголовного дела приобрели у частного лица реставрационные материалы и вещества, используемые в стоматологической отрасли, которые, согласно экспертному исследованию, не соответствуют аналогичным образцам оригинальной продукции. А значит, могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Указанный фальсификат впоследствии реализовывался в различные волгоградские клиники.

В настоящее время сообщникам предъявлено обвинение. Они приступили к ознакомлению с уголовным делом. Материалы следствия с обвинительным заключением затем будут направлены в прокуратуру.



