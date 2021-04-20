В Волгоградской области малыш задохнулся под материнской грудью

Расследования 20.04.2021 17:24
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20.04.2021 17:24
37-летняя женщина стала фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности своему малолетнему ребенку. Трагедия произошла в Котельниковском районе Волгоградской области еще в конце марта этого года. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель Котельниковского межрайонного следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Хонгор Муджиков, проснувшаяся от плача малыша мама стала кормить его грудью, однако во время кормления уснула. А, когда проснулась через несколько часов, грудничок уже не дышал. Экспертиза показала, что малыш скончался от асфиксии дыхательных путей. Женщина вину свою полностью признала, объяснив, что уснула от усталости от домашних дел.
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