Под Волгоградом бомж ограбил церковь ради выпивки и закуски





В Волгоградской области задержан мужчина без определенного места жительства за похищение пожертвований прихожан православной церкви. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 16 апреля 2021 года в дежурную часть полиции обратился настоятель одного из православных храмов Дубовки и сообщил, что ночью неизвестный, разбив окно в церкви, похитил из ящика пожертвования граждан на сумму около 3 тысяч рублей.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого в краже. 34-летний мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что денежные средства собирался потратить на продукты и спиртное. Полицейские изъяли похищенные деньги и вернули в храм.

В отношении подозреваемого следователями отдела МВД России по Дубовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража», максимальное наказание по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.







