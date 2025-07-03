Волгоградца задержали за стрельбу из автомата на берегу Волги





2 июля в Красноармейском районе Волгограда местных жителей испугали автоматные очереди. Звуки доносились с берега Волги. Вызванные на место полицейские задержали мужчину с автоматом.





- Предварительно установлено, что, находясь на берегу, 35-летний волгоградец произвел выстрелы из охолощенного оружия «ИЖ-161ПС СХ-АК103», кал. 7.62 мм. Оружие изъято и направлено на исследование, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении владельца автомата составлены протоколы за стрельбу в неотведённом месте и мелкое хулиганство. Правоохранители продолжают проверку всех обстоятельств.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области