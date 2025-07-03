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«Ростелеком» предлагает агрохолдингам ИИ-сервис для селекции в животноводстве

Телеком 03.07.2025 15:49 Реклама
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03.07.2025 15:49 Реклама


«Ростелеком» предоставил решение для селекционно-генетического планирования в животноводстве для ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела» (ВНИИплем). Система, созданная на основе технологий искусственного интеллекта, ориентирована на племенные хозяйства и агропредприятия с большим поголовьем животных и отвечает требованиям импортозамещения. В качестве отраслевого интегратора «Ростелеком» обеспечил внедрение решения в ИТ-ландшафт заказчика и предоставил необходимые мощности, включая защищенную облачную инфраструктуру.
ВНИИплем — ведущий научный и методический центр в области племенного дела, разведения и селекции сельскохозяйственных животных. Для оценки племенной ценности и построения рекомендаций до недавнего времени институт применял зарубежные решения. «Ростелеком» предложил ученым полностью отечественную систему поддержки селекционно-генетических решений, разработанную без использования иностранных модулей. В ходе сравнительных тестов система продемонстрировала значительную скорость выполнения расчетов и высокую точность определения индекса племенной ценности, не уступив зарубежным аналогам, а по ряду параметров превзойдя их. Сейчас система собирает и анализирует данные по крупному рогатому скоту и свиноводству, в перспективе ее можно будет внедрять и в других направлениях животноводства.
Кроме оценки племенной ценности, система способна давать рекомендации по отбраковке животных и подбору пар для достижения оптимальных заданных показателей в минимальные сроки. При этом она работает не только с фенотипическими данными, но и учитывает результаты геномных исследований, что существенно повышает точность оценок и прогнозов. 
Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома»:
Цифровизация АПК как одно из направлений укрепления национальной продовольственной безопасности находится в фокусе внимания «Ростелекома». Мы накопили большой опыт разработки новых технологий для сельского хозяйства и видим, что инструменты, созданные внутри страны, становятся драйверами для продвижения цифровых проектов — их внедрение обеспечивает аграриям эффективное управление ресурсами, помогает повышать производительность и успешно решать задачи импортозамещения. Первое полностью отечественное решение для селекционно-генетического планирования, которое не только замещает зарубежные системы, но и предоставляет животноводческим хозяйствам дополнительные возможности, ускорит развитие российской цифровой сельскохозяйственной инфраструктуры.
Ольга Луконина, врио директора ВНИИплем:
— Внедрение отечественного сервиса позволит не только систематизировать фенотипические данные, но и связать их с геномными исследованиями. Сам сервис повысит эффективность крупномасштабной селекции, ускорит обработку данных и обеспечит распределение селекционных групп не только на уровне отдельных хозяйств, но и в масштабах пород, разводимых в стране. Кроме того, он поможет представить российских животных как ценный генетический ресурс на мировом рынке, что увеличит экспортный потенциал российского генетического материала.
Фото: «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTRxeHctCu

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