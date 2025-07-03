Волгоградские УК наказали на 27,2 миллиона рублей

Надзорные органы с начала года наложили на управляющие компании Волгоградской области штрафов на сумму 27,2 миллиона рублей. Как сообщили V102.RU в инспекции госжилнадзора, такое наказание понесли УК, ТСЖ и РСО по результатам проверок, инициированных по жалобам жителей.

Как правило, организации наказывают за нарушение лицензионных требований предпринимательской деятельности, правил содержания и ремонта обслуживаемых многоквартирных домов и жилых помещений, режима обеспечения населения коммунальными услугами и др.

Только за июнь управляющим компаниям было внесено 41 постановление на 5,5 миллиона рублей. А всего за полгода УК вынесено более 200 административных наказаний.