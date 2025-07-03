Общество

Киберполиция составила типичный портрет курьера мошенников из Волгограда

Общество 03.07.2025 19:03
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03.07.2025 19:03


Киберполиция составила портрет типичного курьера мошенников. По информации Управления по организации борьбы с противоправным использованием Интернета, в подавляющем большинстве курьерами становятся молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. 

Чаще всего пособниками мошенников становятся мужчины, нежели женщины. В списке полицейских значатся также ранее судимые граждане – как правило, старше 40 лет.  Многие из них являются иногородними и легко перемещаются из небольших населенных пунктов и городов. Конечными точками их маршрутов обычно становятся крупные города-миллионники – Москва, Казань, Новосибирск и Волгоград. 

Чаще всего это студенты, безработные или неквалифицированные работники, которые ищут легкий заработок. Примечательно, что многие не имеют судимости до первого задержания. В связи с этим они попадают под действия уговоров, слыша о крупных суммах. 

Причиной незаконного заработка также становятся кредиты под залог автомобиля, долги, невозможность найти легальный доход за короткое время. Предложения о легком заработке, как правило, получают в соцсетях. 

Фото сгенерировано ИИ Kandinsky

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