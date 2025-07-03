Спорт

Владимир Сугробов усилил вратарскую позицию в волгоградском «Роторе»

Спорт 03.07.2025 16:00
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03.07.2025 16:00


Голкипер Владимир Сугробов сегодня, 3 июля, стал футболистом волгоградского «Ротора». По данным пресс-службы клуба, 28-летний вратарь подписал с сине-голубыми контракт на два года.

Сугробов начинал путь в большом футболе в саратовском «Соколе», где поработал с нынешним тренером вратарей «Ротора» Андреем Никитиным.

Затем Владимир выступал за «Арарат Москва», «Анжи», «Балтику», «Пюник», «Тамбов», «СКА-Хабаровск», «Арсенал» Тула и «Челябинск». В минувшем сезоне вратарь помог коллективу из Урала выйти в Первую лигу, в серии послематчевых пенальти отразив один удар. В общей сложности Сугробов в своей карьере провел 112 встреч и 45 раз оставил ворота «сухими». В волгоградской команде Сугробов составит конкуренцию на последнем рубеже Никите Чагрову.

Фото: СК «Ротор»/vk.com

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