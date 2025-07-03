



В Советском районе Волгограда жители посёлка Горьковский бьют тревогу из-за состояния проезжей части ул. Степной. В начале июня здесь был уложен новый асфальт, однако покрытие не выдержало испытания первыми же летними ливнями.

- Мы долго ждали этого ремонта, но, признаться, никто и не думал, что работы будут настолько плохо выполнены. Первое, что бросилось в глаза – обочины. Они не были сформированы. Землю, которая появилась здесь после демонтажа старого покрытия экскаваторами, рабочие просто раскидали к нашим заборам. Я живу в доме №35, и мне навалили грязи прям под калитку. Как дождь пройдёт, попробуй ещё доберись до дома по этим ухабам, - рассказала журналистам местная жительница Татьяна Тарасова.

Однако, как выяснилось, грунт на обочинах – не самая большая проблема обновлённой дороги. С первым же дождём из-под основания проезжей части начало вымывать песок и щебень.





- Подрядчик, видимо, что-то намудрил с дренажом и отведением осадков. Потоки после ливней начали сразу же течь прямиком под дорогу. Ручьи очень быстро нашли себе путь и размыли основание сразу на нескольких участках. Сейчас здесь асфальт просто висит в воздухе. Как ездят машины, я не знаю. Подмытое полотно вот-вот обвалится, - продолжила жительница.

По словам женщины, под дорогой проходит газовая труба. Местные жильцы близлежащих домов опасаются, что из-за некачественного ремонта дороги рано или поздно коммуникации могут пострадать.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать замечания волгоградцев к ремонту ул. Степной. По информации чиновников, ситуация находится под контролем, а подрядчика в ближайшее время обяжут произвести восстановительные работы.

- Данный объект в настоящее время еще не прошел процедуру приемки. В самое ближайшее время исполнитель работ проведет необходимые мероприятия по укреплению дорожного основания на участке, где оно было повреждено недавно прошедшими продолжительными осадками, а также приведет в надлежащий вид обочины, - пообещали в мэрии.

Фото: Татьяна Тарасова