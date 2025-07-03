Происшествия

Рыбака в Волгограде оштрафовали за леща не того размера

Происшествия 03.07.2025 16:02
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03.07.2025 16:02


В Волгограде мировой судья оштрафовал на 2000 рублей местного жителя, который выловил леща неположенного размера. Как сообщили V102.RU в Дзержинском районном суде, рыбака признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира).

В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина рыбачил 4 апреля текущего года в Калачевском районе на правом берегу реки Мышкова. Рыбак использовал телескопическую поплавочную удочку с одним крючком.

- В процессе ловли им была добыта одна рыба вида «лещ», которую он поместил в садок. Однако длина особи оказалась меньше минимально разрешённого размера, установленного правилами рыболовства для Азово-Черноморского региона, - сообщили в суде.

Рыбак поймал леща, который в длину был меньше разрешенных 27 сантиметров. Рыбу у него изъяли и выпустили в водоем. В отношении нарушителя был составлен административный протокол. 

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