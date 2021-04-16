Установлены новые пострадавшие безналичного беспредела на улицах Волгограда





Следователи установили дополнительные эпизоды уличных грабежей, совершенных летом прошлого года в центре Волгограда 19-летним местным жителем и его сообщниками. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

По данным следствия, 29 августа прошлого года обвиняемый в компании своих приятелей разгуливал по многолюдной улице города Волгограда вблизи Центрального рынка. Остановив случайного прохожего, которым оказался 15-летний парень, они потребовали от него с помощью мобильного приложения осуществить банковский перевод, продиктовав номер телефона. Потерпевший перечислил им 1,5 тысячи рублей. Следователи установили абонента сотовой связи, на чье имя были зачислены указанные денежные средства, выявили и дополнительные преступные эпизоды. Установлено, что грабежам подверглись еще как минимум двое волгоградцев. В ходе допросов потерпевшие подтвердили, что стали жертвами уличного беспредела, но обращаться в правоохранительные органы не стали.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по п."г" ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с угрозой применения насилия не опасного для жизни или здоровья), п.п."а,г" ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия не опасного для жизни или здоровья). Фигурантам предъявлено обвинение.



