Происшествия 08.09.2020 12:12
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08.09.2020 12:12
В хищении денежных средств у случайных прохожих подозреваются двое 17-летних и 18-летний жители Волгограда и Городищенского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по Волгоградской области, видеозаписи с участием группы молодых людей, которые на многолюдных улицах Волгограда занимались вымогательством и грабежом, совершая преступления преимущественно в отношении несовершеннолетних, были опубликованы несколько дней назад в социальных сетях. При проверки указанной информации подозреваемых удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - ст.163 УК РФ (вымогательство) и ст.161 УК РФ (грабеж).
В ГУ МВД России по региону уточнили, что в Центральном районе Волгограда подозреваемые вымогали денежные средства у отдыхающих и случайных прохожих. Под угрозой применения насилия они заставляли граждан осуществлять банковские переводы с помощью мобильных приложений.
Примечательно, но никто из потерпевших в полицию не обратился.
Пока известно о двух эпизодах преступной деятельности злоумышленников, жертвами которых стали двое волгоградцев в возрасте 15 и 19 лет. Общая сумма похищенных у них денежные средств составляет около полутора тысяч рублей. Следствие полагает, что количество потерпевших окажется значительно больше.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех эпизодов и обстоятельств преступной деятельности, а также иных лиц, к ней причастных. Расследование уголовного дела продолжается.
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