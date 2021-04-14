Здравоохранение

В Волгоградском областном онкодиспансере открылось новое отделение

Здравоохранение 14.04.2021 17:00
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14.04.2021 17:00


Отделение паллиативной помощи начало работу в Волгоградском областном онкологическом диспансере — специализированную помощь здесь могут получать как жители Волгограда, так и отдалённых населённых пунктов региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, в структуру службы вошли пять кабинетов амбулаторной помощи, отделение на 10 коек  круглосуточного пребывания и пять коек дневного пребывания. В отделении был проведен ремонт помещений, закуплены 82 единицы оборудования.
Напомним, паллиативная помощь предназначена пациентам, закончившим радикальное лечение и не имеющим признаков опухолевого роста. Врачи могут назначить специальное противоболевое лечение, применить различные методики хирургической коррекции. Пациентам также оказывают помощь  психолог, соцработник, проводятся занятия лечебной физкультурой.
Добавим, в регионе действуют 10 ЦАОПов, за которыми закреплены свыше 1,8 миллиона жителей. До конца 2021 года откроются еще четыре центра амбулаторной онкологической помощи с единым координирующим началом на базе онкодиспансера. Здесь же продолжается строительство здания диагностического лечебно-консультационного центра. Заключен контракт на возведение радиологического корпуса, предназначенного для проведения лучевой терапии: старт основных работ запланирован на апрель текущего года.

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