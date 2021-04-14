Борьба с коррупцией 14.04.2021 12:43
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14.04.2021 12:43
Перед судом в Волгоградской области предстанет 46-летняя жительница Михайловского района, ранее замещавшей должность замглавы администрации городского округа Михайловка по административно-правовым вопросам Татьяна Харченко. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения.
Экс-чиновница обвиняется по ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства). Ей грозит до 4 лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемая весной 2017 года дала указания подчиненной об отзыве предъявленного в Арбитражный суд Волгоградской области в интересах администрации искового заявления к коммерческой организации о взыскании задолженности по арендной плате и пени на сумму более 2,8 млн рублей. В целях придания видимости законности отзыва иска, фигурантка уголовного дела изготовила фиктивное соглашение, согласно которому юридическое лицо якобы обязалось выплатить задолженность по арендной плате и пени до 20 ноября 2018 года. При этом заведомо подложный документ женщина подписала от своего имени и от имени директора организации.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.
Вину Харченко не признает.
Напомним, бывший мэр Михайловки Сергей Фомин в феврале текущего года был осужден на два года условно за злоупотребление должностными полномочиями. Также он не сможет в течение двух лет занимать должности в органах государственной и муниципальной власти.
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