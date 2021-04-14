



Перед судом в Волгоградской области предстанет 46-летняя жительница Михайловского района, ранее замещавшей должность замглавы администрации городского округа Михайловка по административно-правовым вопросам Татьяна Харченко. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения.

Экс-чиновница обвиняется по ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства). Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемая весной 2017 года дала указания подчиненной об отзыве предъявленного в Арбитражный суд Волгоградской области в интересах администрации искового заявления к коммерческой организации о взыскании задолженности по арендной плате и пени на сумму более 2,8 млн рублей. В целях придания видимости законности отзыва иска, фигурантка уголовного дела изготовила фиктивное соглашение, согласно которому юридическое лицо якобы обязалось выплатить задолженность по арендной плате и пени до 20 ноября 2018 года. При этом заведомо подложный документ женщина подписала от своего имени и от имени директора организации.

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.

Вину Харченко не признает.