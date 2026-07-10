



В Волгограде предстоящие выходные дни, 11 и 12 июля, обещают быть жаркими во всех смыслах. Синоптики прогнозируют более +30 градусов в тени, а в парках и на культурных площадках уже сверстали программу интереснейших и зажигательных мероприятий.

Как провести июльские выходные так, чтобы в памяти остались позитивные летние воспоминания? Рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Суббота, 11 июля

Самая насыщенная программа подготовлена в главном парке Волгограда – ЦПКиО. Здесь на выбор гостям и жителям города-героя предлагают и танцы, и рок-фестиваль.

Открытая вечеринка по сальсе, кизомбе и бачате





Для тех, кто давно хотел раскрыть потенциал и попробовать себя в ярких направлениях латиноамериканских танцев, в выходные (11 и 12 июля) в Центральном парке пройдет открытая вечеринка от студий танцев «Salsa picante» и «Дыхание души».

Время: 18:00 – 21:00.

Рок-фестиваль «Летний гром»

Этим летом на малой сцене парка пройдет 14 концертов местных рок-групп в рамках фестиваля «Летний гром». В этот раз планируются выступления «Уникальной группы» из Волгограда и «Горожан» из Ахтубинска. Последние будут выступать на сцене парка впервые.

Время: 19:00–21:30. Место: малая сцена. Вход свободный.

Концерт «Летний бал»

Студия «Леди Балет» приглашает гостей парка окунуться в волшебную атмосферу летнего бала. В программе: танцевальные номера, дефиле в роскошных платьях от волгоградского дизайнера Алены Сказки и мастер-классы для гостей праздника.

Время: 18:00-20:00 Место: главная цена.

Космическая Лана

В Волгоградском планетарии 11 июля состоится интересное для почитателей таланта Ланы Дель Рей мероприятие – музыкальное полнокупольное представление «Трибьют Ланы Дел Рей». В субботу вечером пронзительные мелодии одной из самых популярных и атмосферных певиц современности в исполнении группы «Песни Самнера» сольются воедино со звездным небом. В программе прозвучат культовые треки исполнительницы.

Время: 19:00 Место: Волгоградский планетарий.

Воскресенье, 12 июля

Крошечка-Хаврошечка в театре кукол

Есть замечательный повод сходить с детьми в воскресенье в Театр кукол. Случилось так, что Хаврошечка в раннем детстве потеряла любимую матушку, а спустя какое-то время отец привёл в дом мачеху с тремя дочерьми. Добрая да умелая Хаврошечка обхаживала их, кормила, делала всю грязную роботу, а они её только ругали. Только в своей Коровушке нашла девочка верную подругу и помощницу.

Эту трогательную историю со счастливым концом и готовы рассказать юным зрителям в театре 12 июля. Продолжительность спектакля – 45 минут.

Время: 11:00 и 13:00. Место: Волгоградский областной театр кукол (ул. Краснознаменская).

Огненное шоу в ЦПКиО