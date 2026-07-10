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Общество

Знойная сальса, огненное шоу и космическая Лана Дель Рей: куда сходить в Волгограде 11 – 12 июля

Общество 10.07.2026 16:15
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10.07.2026 16:15


В Волгограде предстоящие выходные дни, 11 и 12 июля, обещают быть жаркими во всех смыслах. Синоптики прогнозируют более +30 градусов в тени, а в парках и на культурных площадках уже сверстали программу интереснейших и зажигательных мероприятий. 

Как провести июльские выходные так, чтобы в памяти остались позитивные летние воспоминания? Рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Суббота, 11 июля  

Самая насыщенная программа подготовлена в главном парке Волгограда – ЦПКиО. Здесь на выбор гостям и жителям города-героя предлагают и танцы, и рок-фестиваль. 

  •  Открытая вечеринка по сальсе, кизомбе и бачате


Для тех, кто давно хотел раскрыть потенциал и попробовать себя в ярких направлениях латиноамериканских танцев, в выходные (11 и 12 июля) в Центральном парке  пройдет открытая вечеринка от студий танцев «Salsa picante» и «Дыхание души».

Время: 18:00 – 21:00.  

  •  Рок-фестиваль «Летний гром» 
Этим летом на малой сцене парка пройдет 14 концертов местных рок-групп в рамках фестиваля «Летний гром». В этот раз планируются выступления «Уникальной группы» из Волгограда и «Горожан» из Ахтубинска. Последние будут выступать на сцене парка впервые.

Время: 19:00–21:30. Место: малая сцена. Вход свободный.

  • Концерт «Летний бал»

    • Студия «Леди Балет» приглашает гостей парка окунуться в волшебную атмосферу летнего бала. В программе: танцевальные номера, дефиле в роскошных платьях от волгоградского дизайнера Алены Сказки и мастер-классы для гостей праздника.

    Время: 18:00-20:00 Место: главная цена.

  • Космическая Лана 


    • В Волгоградском планетарии 11 июля состоится интересное для почитателей таланта Ланы Дель Рей мероприятие – музыкальное полнокупольное представление «Трибьют Ланы Дел Рей». В субботу вечером  пронзительные мелодии одной из самых популярных и атмосферных певиц современности в исполнении группы «Песни Самнера» сольются воедино со звездным небом. В программе прозвучат культовые треки исполнительницы. 

    Время: 19:00 Место: Волгоградский планетарий.

    Воскресенье, 12 июля

    • Крошечка-Хаврошечка в театре кукол

    Есть замечательный повод сходить с детьми в воскресенье в Театр кукол. Случилось так, что Хаврошечка в раннем детстве потеряла любимую матушку, а спустя какое-то время отец привёл в дом мачеху с тремя дочерьми. Добрая да умелая Хаврошечка обхаживала их, кормила, делала всю грязную роботу, а они её только ругали. Только в своей Коровушке нашла девочка верную подругу и помощницу. 

    Эту трогательную историю со счастливым концом и готовы рассказать юным зрителям в театре 12 июля. Продолжительность спектакля – 45 минут. 

    Время: 11:00 и 13:00. Место: Волгоградский областной театр кукол (ул. Краснознаменская). 

    • Огненное шоу в ЦПКиО 


    Завершить выходные с огоньком можно в ЦПКиО. Огонь – неподвластная человеку стихия, только если этот человек не из творческой лаборатории «Атом Шоу». Резиденты творческой лаборатории подготовили для гостей парка завораживающие номера с живым пламенем. Организаторы обещают – будет горячо!

    Время: 19:30-21:00 Место: главная сцена парка.  


    Подготовила афишу Дарья Ломовцева 

    Фото: Тетра кукол, ЦПКиО, Волгоградский планетарий 

     

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