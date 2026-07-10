



Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ и администрация Тракторозаводского района подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает ИА «Высота 102», документ закрепил уже сложившееся партнерство и открыл новые возможности для реализации совместных проектов, направленных на развитие территории и повышение качества жизни ее жителей.

В рамках подписанного соглашения стороны совместно планируют реализовать ряд проектов по благоустройству общественных пространств, поддержке образовательных, культурных и спортивных инициатив. Один из таких проектов – благоустройство зоны отдыха на месте бывшего пустыря рядом с домом № 7 по улице Героев Тулы.

– Это перспективный, развивающийся микрорайон, где живут не только сотрудники нашего предприятия, но и многие волгоградцы. Поэтому для нас важно участвовать в его развитии и улучшать качество жизни, – подчеркнул директор Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ Александр Белотелов.

– Мы благодарим руководство компании за конструктивный подход и сотрудничество. Благодаря совместной работе район становится более благоустроенным, комфортным и привлекательным для жителей, – отметил глава администрации Тракторозаводского района Дмитрий Гончаревич.

Напомним, что за последние три года РУСАЛ направил более 200 миллионов рублей на развитие социальной инфраструктуры Волгограда. Поддержка социальных проектов и забота о качестве жизни людей остаются важной частью корпоративной культуры компании и продолжают традиции, заложенные основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска более 20 лет назад.

Фото: пресс-служба РУСАЛ