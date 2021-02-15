Мэра Михайловки Волгоградской области осудили условно и лишили должности





В Михайловском городском суде огласили приговор главе городского округа Сергею Фомину. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, Сергей Фомин приговорен к двум годам лишения свободы условно. Также он не сможет в течение двух лет занимать должности в органах государственной и муниципальной власти. Ранее, напомним, прокурор просил для мэра Михайловки штраф в размере 300 тысяч рублей и запрета работать в органах власти в течение двух лет. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, согласно обвинительному заключению, Сергей Фомин, действуя вопреки интересам службы, с целью улучшения своего материального положения, зная о том, что местный предприниматель не исполняет условия договора аренды муниципального земельного участка, не предпринял мер к его расторжению. Тем самым, считало следствие, глава создал условия, препятствующие взысканию с недобросовестного арендатора денежных средств в качестве неосновательного обогащения в размере 2 165 707 рублей. Уголовное дело по ч.2 ст. 285 УК РФ возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области.

Во время следствия суд избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему не разрешили подходить ближе 30 метров к администрации городского округа.

На предыдущем судебном заседании Сергей Фомин признал свою вину. Он официально оставался главой городского округа. Его отсутствие в администрации объяснялось отпуском.



