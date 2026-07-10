



В Старополтавском районе Волгоградской области разгорается скандал, связанный с травлей, организованной в отношении ученицы школы в селе Красный Яр. Мать старшеклассницы уверена, что ее дочь стала жертвой моббинга, непедагогичного отношения со стороны классного руководителя и директора образовательного учреждения. По словам женщины, отличницу несколько лет публично унижали и запрещали сверстникам общаться с ней. В результате, после очередного эпизода, у победительницы олимпиад и идущей на золотую медаль девушки произошёл нервный срыв – и она наотрез отказалась возвращаться в школу.

«Мама, забери меня, пожалуйста!»

Переломный момент, со слова обратившейся в редакцию Татьяны П., произошёл в феврале 2026 года во время урока географии, который вела директор Красноярской СШ.

– На перемене у дочки произошёл конфликт с одноклассниками. Она попросила не обсуждать её за спиной. Вскоре прозвучал звонок – и все зашли на урок, началось занятие. В этот момент в кабинет забежала классная руководитель и начала отчитывать Лену. Дочь рассказала педагогу о проблеме с одноклассниками, и что они не могут с ней нормально общаться, на это последовал ответ: «А почему с тобой должен кто-то общаться, если тебя вся школа презирает». Услышав это, она расплакалась и убежала в туалет, откуда уже позвонила мне и попросила срочно приехать и забрать домой. Мой ребёнок был в таком состоянии, что самостоятельно не мог покинуть школу, – рассказала Татьяна.

Слова педагога стали для десятиклассницы последней каплей, после которой она отказалась посещать учреждение. Этому предшествовал четырёхлетний период, когда по инициативе учителя, со слов матери, к школьнице проявлялось «особенное» отношение.

– Классная руководитель испытывала к Лене очень странную неприязнь. Она не здоровалась с ней, в любой проблемной ситуации, которых в школьном коллективе всегда хватает, мою дочь делали крайней, хамили. Отношение педагога передалось и ученикам, которые, видя предвзятость учителя, начали подыгрывать. То скажут, что моя дочь полы не вымыла в классе, хотя все знали, что накануне она допоздна убиралась, то ещё что-то выдумают на потеху. Но к ужасу это стало развлечением не только для подростков, но и, судя по всему, для классного руководителя. Вместо того чтобы разобраться, она на радость провокаторов на глазах всего класса начинала её унижать. Несколько раз пыталась под смешки сверстников заставить перед уроками перемывать полы, – продолжила мать.

По словам волгоградки, не так давно одноклассники прямо во время занятия, когда преподаватель отсутствовала в классе, обплевали школьницу. Это всё снималось на камеру, чтобы затем выложить издевательства в соцсети.

– Тогда я сразу приехала в школу и потребовала изъять видеозапись с телефона для передачи в полицию, однако к тому моменту авторы ролика испугались и удалили его.

Родительница утверждает, что не только одноклассников, но и ребят из других классов настраивают против её дочери.

– Осенью 2025 года победителей школьного этапа Всероссийских олимпиады возили в район для участия в следующем этапе. Тогда директор лично запретила приближаться к Лене и садиться рядом в автобусе, общаться с ней, как будто мой ребёнок какой-то прокажённый, – уверена женщина.

По словам матери, руководитель образовательного учреждения находится в близких отношениях с классным руководителем её дочери и поэтому якобы разделяет её агрессию.

Руки в крови

Сама же школьница рассказала журналистам, что конфликт начался четыре года назад – из-за просьбы девочки скорректировать график дежурств.

– У нас в классе всего несколько человек, из-за чего дежурства по уборке класса происходят очень часто, а у меня проблемы с кожей, и из-за частых уборок руки трескаются, идёт кровь, а из-за попадания грязи начинается раздражение, – рассказала Лена.

После одного из дежурств девушка, с ее слов, обратилась к классному руководителю с просьбой дать ей какое-то время, чтобы руки зажили, однако столкнулась с непониманием и агрессией педагога.

– Мне было сказано, что дежурства есть дежурства и даже несколько недель на время лечения раздражения мне не дали. Классная руководительница сказала что это будет нечестно по отношению к одноклассникам.

Мать попыталась объяснить учителю, что её дочь не отказывается от уборки, а просит лишь небольшой перерыв для того чтобы залечить руки, однако педагог была непреклонна.

– С этого всё и началось. А дальше было невыставление оценок, попытки запереть мою дочь в кабинете. После моих попыток урегулировать ситуацию начались придирки и обвинения.

Для проформы?

На протяжении многих лет мать пыталась привлечь к происходящему в школе с ее дочерью внимание, однако, по её словам, районный комитет образования предпочитал закрывать глаза на тревожные сигналы. После февральских выпадов педагога и появившегося у дочери страха посещать школу мать написала заявление в полицию.

– Это всё длится многие годы, поэтому я не решилась силой заставлять дочь ходить в учреждение. Ведь если не остановить происходящую травлю, кто знает, до чего они доведут мою девочку. Поэтому я и написала заявление. Через какое-то время к нам домой пришла комиссия по делам несовершеннолетних, выслушали Лену. Полицейские чуть ли не плакали с ней, а в результате итог нулевой. Мне был дан ответ, что все пять одноклассников не подтвердили, что педагог её унижал. На этом основании проверка была прекращена, – добавила мать.

По словам волгоградки, это стало для дочери ещё одним ударом.

– Я обратилась за помощью, а получается, моего ребёнка ещё и обвинили во лжи. Вроде бы ничего и не было ни в феврале, ни в предыдущие годы. После такого ответа полиции я обратилась за помощью в прокуратуру, следственный комитет и в аппарат уполномоченного по правам ребёнка в РФ. Но оттуда мне также пришли одни отписки.





Ещё немного – и на второй год

Примечательно, что десятиклассница – круглая отличница. На протяжении многих лет у неё в числе оценок одни пятёрки. Она регулярно получает благодарственные письма за успехи в учёбе, приносит образовательному учреждению призовые места во Всероссийских олимпиадах по русскому и иностранному языку, литературе, обществознанию, биологии. Однако из-за произошедшего в 2026 году она, со слов матери, едва не осталась на второй год.





– За все минувшие месяцы со школы никто к нам не пришёл, чтобы поговорить с ребёнком, спросить, что случилось, найти какие-то слова, чтобы разрешить эту ситуацию. Вместо этого нас чуть не оставили на второй год. Потом вроде передумали, заявили, что перевели, но с долгами по девяти предметам, – рассказала родительница ученицы.

При этом, по словам Татьяны, после её жалоб от дочери теперь требуют, чтобы она отчиталась не только за вынужденные прогулы, но и за периоды, когда девочка ходила на занятия.

– Мы уже неоднократно с этим сталкивались. У нас в школе оценки месяцами не ставятся. Т.е. ребята учатся, выполняют задания, отвечают на уроках, даже контрольные пишут, а оценки не выставляют. Это сейчас легко можно проверить через электронный журнал. У ребят очень долго нет оценок, а потом, перед закрытием четверти, их задним числом вносят как в бумажный, так и в электронные журналы. В результате, зачастую, оценки выставляют не из реальной работы ученика, а по наитию педагога. Собственно, сейчас это и сыграло против нас. В январе и феврале 2026 года, когда мы ходили на занятия, по многим предметам нет ни одной оценки. Но это невозможно. Класс маленький — всего несколько человек. Лена ночами на пролёт сидела и выполняла задания, готовилась, а на уроках зачастую отдувалась за всех, и ни одной оценки? Это же нереально. Что, за два месяца даже не было ни одной проверочной работы? – задаётся вопросом родительница.





Женщина уверена, что оценки могли стать дополнительным рычагом давления на неё и её дочку.

Мать также добавила, что опасается и за своего сына. Он, как и сестра, – круглый отличник и по итогу учебного года закончил девятый класс с красным аттестатом.

– Судя по всему, и директор школы, и наш классный руководитель находятся в какой-то другой реальности. Вместо того чтобы уладить ситуацию, прекратить это всё, они продолжают усугублять произошедшее. Их не интересуют ни будущее детей, ни показатели образовательного учреждения, – подчеркнула мать.

Волгоградка уверена, что это всё может быть связано с некомпетентностью сотрудников.

– У нас директор – педагог начальной школы. У неё нет даже высшего образования. Вы когда-то слышали, чтобы человек без высшего образования занимал руководящую, административную должность? Это по закону запрещено. А для неё, судя по всему, правила не писаны, – продолжила волгоградка.

При этом родительница подчёркивает, что со всеми другими педагогами у её дочери нормальные отношения.

– Характеры у учителей бывают разные, как и у всех людей. Есть очень требовательные педагоги, но ни с кем, я хочу подчеркнуть ещё раз, ни с кем у нас не было проблем. Они не унижают моего ребёнка. У нас село небольшое, хорошо знаю, что сейчас педагогов настраивают против нас. Внушают, что якобы и на них мы жалуемся. Но это неправда. Я бы хотела, чтобы моя дочь спокойно ходила, как все в школу, получала знания, общалась со сверстниками. Я не прошу к своему ребёнку какого-то особого отношения, поблажек в учёбе. Мои дети всегда всего добивались своими силами. Но я не могу позволить, чтобы их доводили, унижали, а когда дело дошло до проверок, делали вид, что всё в порядке и ничего все эти годы не происходило.

На всякий случай?

В интересах несовершеннолетней редакция обратилась в прокуратуру Волгоградской области с просьбой помочь школьнице. В конце июня районный прокурор побывал в селе и побеседовал со всеми участниками конфликта.

– В ходе проверки факты противоправных действий в отношении несовершеннолетней со стороны учащихся образовательной организации, не выставления оценок не нашли своего подтверждения, – поделились промежуточными результатами проверки в надзорном ведомстве.

При этом, на всякий случай, по итогу совместного изучения ситуации, районный отдел образования всё же принял решение отстранить педагога от классного руководства.

Ответ прокуратуры шокировал родительницу. Мать девочки не понимает, как проверяющие могли не заметить отсутствие оценок в периоды, когда ее дочь посещала школу, и чем они это могут объяснить.

– В очередной раз нас выставили обманщиками и лгунами. Неужели в этом мире нет вообще никакой справедливости? - спрашивает Татьяна П.

Однако волгоградка признаётся, что прокурор оставил дочери свой номер телефона и пообещал контролировать ситуацию. Но мать переживает, что, вернувшись в школу, девушка вновь столкнётся с предвзятым отношением со стороны отстранённого от классного руководства, но сохранившего должность учителя и директора.

Редакция ИА «Высота 102» взяла на контроль ситуацию с несовершеннолетней и обратилась в региональный отдел образования, а также к Уполномоченному по правам ребёнка с просьбой взять на себя медиативную функцию, организовать визит в образовательное учреждение для всестороннего изучения ситуации и обсуждения со школьницей и её родителями приемлемых выходов из сложившейся ситуации.

Девочка, тем временем, мечтает в следующем году окончить школу с золотой медалью, хорошо написать ЕГЭ, поступить в медицинский университет и стать врачом.





Фото сгенерировано ИИ, Татьяна П.