Волгоградский музей обнародовал редкие фотокарточки из Сталинграда





Волгоградский областной краеведческий музей обнародовал редкие архивные фотокадры, сделанные в Сталинграде. Опубликованная подборка из фонда музея посвящена металлургам.





Г.З. Демященко «Проспект им. В.И. Ленина, в районе металлургического з-да «Красный Октябрь», с жилыми домами вдоль бульвара по проспекту, построенных в 50-х гг.

Музейная коллекция представлена накануне Дня металлурга, который отмечается в России в третье воскресенье июля. Сталинградские металлурги внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне и последующее восстановление страны. В честь этого 28 сентября 1957 года Президиумом Верховного Совета СССР был учрежден данный праздник.





В.В. Сметанников. Негатив. Строительство проспекта Металлургов. Сталинград. 1949 г.

Отметим, что в Волгоградской области металлургия и сегодня остается одной из ведущих отраслей производства. На металлургических предпрятиях региона трудятся более 20 тысяч человек. Одним из самых крупных является завод «Красный октябрь», выдавший первую плавку стали через 5 месяцев после окончания Сталинградской битвы, а первую тонну проката – 31 августа 1943 года.





«Царицын. Листопрокатный цех на заводе «Красный Октябрь» 1925 г.

В Краснооктябрьском районе целый проспект назван в честь работников отрасли. Проспект Металлургов является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов РФ.





Металлургический завод «Красный Октябрь». Сталинград. 1925 г.

В фондах Волгоградского областного краеведческого музея хранятся редкие документы, фотографии, образцы продукции и почетные грамоты, награды и личные вещи передовиков производства металлургических предприятий региона.





Общий вид завода «Красный Октябрь». Сталинград. 1930 г.

Ю. Гармаш. Поздняков А.Н. – металлург «ЗКО», депутат Верховного Совета РСФСР, кавалер ордена Ленина, ведет скоростную плавку. 1975 г.



Фото: фондовая коллекция ГБУК «ВОКМ»