Губернатор Бочаров встретился с активом Алексеевского района





Губернатор Волгоградской области в рамках рабочей поездки обсудил реализацию проектов развития Алексеевского района. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, глава региона провел совещание с активом, а также пообщался с ветеранами.

Основными темами встречи губернатора с активом муниципалитета стали преемственность и долгосрочное развитие. Район успешно применяет региональные и федеральные механизмы для благоустройства, модернизации дорог и коммунальной инфраструктуры, а также обновления соцобъектов. Напомним, преображение станицы Алексеевской Андрей Бочаров оценил сегодня лично.

Отдельное поручение главы региона касается содержания дорог: губернатор потребовал найти дополнительные решения для сохранения уже отремонтированных участков. Он отметил, что все ранее намеченные планы по району выполняются в срок и с должным качеством, ресурсы выделяются в полном объёме.

– Хочется помогать тем, кто работает. Когда видишь результат, старание людей, их готовность принимать сложные решения, когда команда работает и жители поддерживают – тогда всё получается, – почеркнул губернатор в конце выступления, поблагодарив жителей за неравнодушие.

Фото: администрация Волгоградской области