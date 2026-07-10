



Управление ФНС России по Волгоградской области предупреждает налогоплательщиков об истечении срока уплаты НДФЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», до 15 июля включительно нужно успеть перечислить налог на доходы физических лиц, исчисленный в декларации 3‑НДФЛ за 2025 год. Просрочка грозит пенями, поэтому лучше не откладывать платеж на последний день.

Кому нужно платить?

Обязанность уплатить НДФЛ в этом сроке касается:

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой;

тех, кто в 2025 году получил доходы, с которых налог не был удержан автоматически.

В частности, это владельцы, продавшие недвижимость или доли в уставном капитале раньше минимального срока владения; получившие в дар имущество не от близких родственников; сдававшие жильё в аренду; получившие вознаграждения от компаний или граждан, не являющихся налоговыми агентами; выигравшие в лотерею до 15 тысяч рублей, а также имевшие доходы из-за границы.

Как удобнее всего заплатить

Самый быстрый способ – воспользоваться онлайн‑сервисами ФНС. Через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или его мобильную версию «Налоги ФЛ» можно оплатить налог буквально в пару кликов – там же отображается сумма к уплате (во вкладке «Предстоящие платежи»). Также подойдёт сервис «Уплата налогов и пошлин» – он позволяет внести средства за себя или даже за другое лицо, например, за несовершеннолетнего ребёнка.

Все платежи аккумулируются на едином налоговом счёте, так что перечислять деньги можно любым удобным способом.

Что будет, если опоздать?

С 16 июля за каждый день просрочки начнут начислять пени – 1/300 от ключевой ставки Банка России.

Чтобы избежать лишних расходов и проблем с задолженностью, налоговая служба рекомендует волгоградцам не затягивать и оплатить налог до наступления выходных.