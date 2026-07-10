Главное

Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России Волгоградцы на фоне топливного ажиотажа массово переводят авто на газ и прицениваются к электрокарам Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли

Актуально

Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила Серенко

«Они уже всюду!»: волгоградцы просят спасти город от крысиного нашествия

«Их следовало бы откопать»: волгоградский историк раскрывает тайны построенных во время войны укрытий НКВД

Федеральные новости

Федеральные новости
 ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Ростова
Федеральная служба безопасности предотвратила масштабную диверсию на военном аэродроме «Ростов-Центральный». Как передает Привет-Ростов, украинские спецслужбы при поддержке западных советников планировали атаковать объект с помощью 13 FPV-дронов, оснащенных системами автономного...
Федеральные новости
 Волга «зацвела» у берегов Саратова: жители сообщают о зеленой воде и мертвой рыбе
На Волге в Саратовской области началось сезонное «цветение» воды. Как сообщает ИА «СарИнформ», на это явление в соцсетях в социальных сетях обращают внимание местные жители. Саратовцы  делятся...
Экономика

НДФЛ до 15 июля: кто из волгоградцев должен платить и как удобнее это сделать

Экономика 10.07.2026 11:27
0
10.07.2026 11:27


Управление ФНС России по Волгоградской области предупреждает налогоплательщиков об истечении срока уплаты НДФЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», до 15 июля включительно нужно успеть перечислить налог на доходы физических лиц, исчисленный в декларации 3‑НДФЛ за 2025 год. Просрочка грозит пенями, поэтому лучше не откладывать платеж на последний день.

Кому нужно платить?

Обязанность уплатить НДФЛ в этом сроке касается:

  • индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой;
  • тех, кто в 2025 году получил доходы, с которых налог не был удержан автоматически.

В частности, это владельцы, продавшие недвижимость или доли в уставном капитале раньше минимального срока владения; получившие в дар имущество не от близких родственников; сдававшие жильё в аренду; получившие вознаграждения от компаний или граждан, не являющихся налоговыми агентами; выигравшие в лотерею до 15 тысяч рублей, а также имевшие доходы из-за границы.

Как удобнее всего заплатить

Самый быстрый способ – воспользоваться онлайн‑сервисами ФНС. Через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или его мобильную версию «Налоги ФЛ» можно оплатить налог буквально в пару кликов – там же отображается сумма к уплате (во вкладке «Предстоящие платежи»). Также подойдёт сервис «Уплата налогов и пошлин» – он позволяет внести средства за себя или даже за другое лицо, например, за несовершеннолетнего ребёнка.

Все платежи аккумулируются на едином налоговом счёте, так что перечислять деньги можно любым удобным способом.

Что будет, если опоздать?

С 16 июля за каждый день просрочки начнут начислять пени – 1/300 от ключевой ставки Банка России. 

Чтобы избежать лишних расходов и проблем с задолженностью, налоговая служба рекомендует волгоградцам не затягивать и оплатить налог до наступления выходных.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
10.07.2026 13:36
Экономика 10.07.2026 13:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.07.2026 11:27
Экономика 10.07.2026 11:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.07.2026 09:54
Экономика 10.07.2026 09:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.07.2026 08:45
Экономика 10.07.2026 08:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.07.2026 06:23
Экономика 10.07.2026 06:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.07.2026 05:55
Экономика 10.07.2026 05:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.07.2026 16:27 Реклама
Экономика 09.07.2026 16:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2026 20:21
Экономика 08.07.2026 20:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.07.2026 13:33
Экономика 07.07.2026 13:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.07.2026 13:23 Реклама
Экономика 07.07.2026 13:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2026 11:25
Экономика 07.07.2026 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2026 14:01 Реклама
Экономика 06.07.2026 14:01 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2026 13:16
Экономика 06.07.2026 13:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2026 13:11 Реклама
Экономика 06.07.2026 13:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2026 16:19
Экономика 05.07.2026 16:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:51
Администрация Тракторозаводского района Волгограда и РУСАЛ подписали соглашениеСмотреть фотографии
13:50
Третья жизнь «Детского хоровода»: символ Сталинграда обретает завершенный видСмотреть фотографииCмотреть видео
13:41
Дикого кабана заметили на ул. 7-й Гвардейской в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:09
Количество пострадавших в смертельном ДТП под Волгоградом выросло до 4-хСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде к 16-этажке на ул. Пархоменко подведут циркуляционный водопроводСмотреть фотографии
12:02
В полях Самофаловки под Волгоградом ФСБ и ОМОН искали и нашли нелегаловСмотреть фотографии
11:27
НДФЛ до 15 июля: кто из волгоградцев должен платить и как удобнее это сделатьСмотреть фотографии
11:09
Типография «Квезаль»: более 15 лет опыта и сотни довольных клиентовСмотреть фотографии
11:04
ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме РостоваСмотреть фотографии
11:03
Росводресурсы спланировали режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскадаСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом на фоне топливного ажиотажа задержали мигранта за слив дизеляСмотреть фотографии
09:56
Волгоградцы пожаловались на резкий запах в воздухе на фоне ночного штиляСмотреть фотографии
09:54
Волгоградцам назвали вакансии июля с зарплатами выше 100 тысячСмотреть фотографии
09:34
На юге Волгограда уложили асфальт на десяти дворовых проездахСмотреть фотографии
09:20
На главу семейства напали с ножом на пляже под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:16
Динамовские рукопашники на пьедестале «Кубка Чёрного моря»Смотреть фотографии
08:45
Выплаты по ОСАГО вырастут на 10%: новые правила расчетаСмотреть фотографии
08:36
Двое погибли, двое ранены в жуткой аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:15
Зал царства за 3,4 млн выставили на торги под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:56
Украинские БПЛА сбили рядом с Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:40
На ферме под Волгоградом обнаружили бруцеллезСмотреть фотографии
07:05
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отмечает день рожденияСмотреть фотографии
06:45
СФР: прибавку к пенсии получат некоторые волгоградцы с 1 августаСмотреть фотографии
06:23
Волгоградцы назвали размер зарплаты мечтыСмотреть фотографии
06:03
Пенсии по старости будут назначать по-новому: что изменится для волгоградцевСмотреть фотографии
05:55
В Волгоградской области опровергли введение QR-кодов на бензинСмотреть фотографии
21:59
В Москве суд снял арест с подшипниковой империи экс-депутата СавченкоСмотреть фотографии
21:23
Роман Слива переизбран на второй срок главой Суровикинского районаСмотреть фотографии
20:58
В Волгоградской области Роспотребнадзор разрешил купаться всего на семи пляжахСмотреть фотографии
20:22
Волгоградца осудят за вылов сетью трех стерлядейСмотреть фотографии
 