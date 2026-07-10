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Общество

На АЗС Волгограда пока не планируют привязывать продажи топлива к номерам авто

Общество 10.07.2026 18:57
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10.07.2026 18:57


В администрации Волгоградской области опровергли слухи о возможном введении системы отпуска топлива по государственным номерам автомобилей. Об этом Volganet.net сообщил источник в обладминистрации.

Сейчас в некоторых российских регионах действительно тестируют такой подход – он призван бороться с очередями на заправках. Однако в Волгоградской области пока не видят оснований для внедрения подобных стандартов. Чиновники следят за опытом коллег из других субъектов, но решение будет приниматься только в том случае, если схема докажет свою эффективность.

Напомним, в настоящее время на АЗС в Волгоградской области действуют ограничения на отпуск топлива – 20 литров в один бак. Профильные ведомства продолжают мониторинг ситуации.  

Одновременно, сообщало ранее ИА «Высота 102», автовладельцы стали пересматривать различные варианты выхода из  ситуации. Так, в частности, в Волгоградском регионе в 15 раз вырос спрос автовладельцев на переоборудование транспорта под газ. В два раза, по данным дилерских центров, вырос интерес волгоградцев к электрокарам и гибридным маркам машин. 

Что касается продаж топлива на автозаправках, то жители Волгограда и области вынуждены покупать топливо, отстояв километровые очереди, в которых уже продают места. За пределами Волгограда автолюбители фиксируют необоснованный рост цен на топливо. 

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