На юге Волгограда уложили асфальт на десяти дворовых проездах

В Красноармейском районе Волгограда подрядной организацией уложено 70% асфальтобетонного покрытия на дворовых проездах. Как уточнили в мэрии, работы выполнены на проспекте Героев Сталинграда у домов № 5, 7, 9, 11 и 29, 35, 37, на улице 50 лет Октября у дома № 3, а также на улице Остравской у домов № 18 и 20.

Также рабочие приступили к укладке выравнивающего слоя на придомовых проездах на бульваре имени Энгельса у домов № 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25. После подрядчик займется формированием верхнего слоя покрытия.

Ранее на объектах было проведено фрезерование старого полотна, заменен бортовой камень, отремонтированы колодцы и дождеприемники. Расширена также площадь разворотных и парковочных карманов, обустроены новые пешеходные дорожки.

В этом году запланировано обновить проезды у 17 многоквартирных домов Красноармейского района. Планируется, что работы будут завершены осенью текущего года.