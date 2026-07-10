



В Центральном районе Волгограда коммунальные службы избавят высотку на ул. Пархоменко от проблем с горячим водоснабжением. «Концессии теплоснабжения» приступили к строительству циркуляционного водопровода к дому №31.

- Новый участок присоединяют к действующему контуру циркуляции в подвале дома №2 по улице Двинской. Но прежде специалисты подрядной организации заменят старые трубы – от подвала до центрального теплового пункта. Всего обновят около 500 метров трубопровода, - сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

По информации специалистов, новые трубы обладают низкой теплопроводностью за счёт полимерного состава, благодаря чему удастся сократить теплопотери. Отдельные участки, где сохранятся стальные трубы, будут утеплены специальными теплоизоляционными блоками.





Одновременно идёт и модернизация местного центрального теплового пункта, где заменяется насосное оборудование. Последовательное обновление инфраструктуры позволит коммунальщикам в перспективе продолжить обустройство циркуляционных линий и к другим домам на ул. Пархоменко.

Отметим, параллельно «Концессии теплоснабжения» модернизируют и находящийся здесь же теплопровод протяжённостью порядка 40 метров.

Фото: «Концессии теплоснабжения»