



В Волгоградской области из-за суховея и резкого ухудшения пожароопасной обстановки введён полный запрет на посещение лесов. Ограничения начнут действовать с 11 июля сразу на всей территории региона.

Согласно опубликованному облкомприроды постановлению, запрещено пребывание в лесах граждан вне зависимости от их цели. Волгоградцам, собирающимся прогуляться, пособирать грибы или ягоды, а также просто отдыхать на природе, теперь придётся отложить эти планы до лучших времён.

Ограничения вводятся сроком на 20 дней, до 31 июля, однако, скорее всего, они будут продлены, как ранее неоднократно это происходило летом 2025 года. При этом документ предусматривает одну оговорку. Находится в лесах разрешено лишь сотрудникам, выполняющим лесохозяйственные работы, а также спасателям и другим специализированным службам и контролирующим структурам.

Отметим, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия ограничений предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»