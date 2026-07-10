Бочаров оценил преображение хутора Яминского и станицы Алексеевской





Сегодня, 10 июля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки проинспектировал модернизацию объектов инфраструктуры Алексеевского района. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, глава посетил несколько местных школ, дом культуры и центральную площадь, где проходят масштабные работы.





Так, в хуторе Яминском губернатор оценил ход работ в школе, где идет капитальный ремонт. Здесь проектом предусмотрены замена инженерных сетей, обновление фасада здания, отделка кабинетов, вестибюля, раздевалок, актового зала. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 77%. Для школы уже купили новую мебель и интерактивное оборудование. В отремонтированные классы школьники вернутся уже к предстоящему учебному году.





В том же хуторе завершился капитальный ремонт дома культуры, где работают восемь творческих коллективов. Здесь обновили концертный зал и все внутренние помещения, заменили дверные и оконные блоки, мебель, звуковое и световое оборудование. Привели в порядок фасад и кровлю, модернизировали все коммуникации, установили новую автоматическую пожарную сигнализацию.





Губернатор также посетил среднюю школу имени И.В. Мушкетова в станице Алексеевской, где в прошлом году завершили капремонт. Учебное пространство изменилось до неузнаваемости – новые интерьеры и оснащение в классах, обновленные холлы, спортивный и танцевальные залы, столовая и пищеблок, библиотека. Также модернизировали инженерные сети, обновили фасад здания.





В той же станице глава региона оценил благоустройство центральной площади. Здесь замостили тротуары, установили парковую мебель и перголы, смонтировали современное освещение, обустроили инсталляцию «Точки роста Алексеевского района», сделали цветники с подсветкой, посадили хвойные деревья.





– Алексеевский район является ярким, показательным примером участия муниципального образования в программах развития Волгоградской области. Мы видим достаточно серьезный объем ресурсов, который привлечен из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для развития района. Это не только благоустройство, но и большая работа, связанная с системами водоснабжения, дорожно-транспортной инфраструктурой. Важно, что в планировании и реализации мероприятий принимают участие непосредственно сами жители. Всё это дает хороший результат, – отметил Андрей Бочаров.

В конце рабочей поездки губернатор в станице Алексеевской почтил память защитников Отечества всех поколений, возложив цветы к Вечному огню и к мемориальной стеле в честь участников СВО.

Фото: администрация Волгоградской области