Пятеро волгоградцев заразились опасной инфекцией на природе





1102 жителя Волгоградской области обратились в медучреждения региона в связи с присасыванием клещей. Такие данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора 10 июля. Среди них – 374 ребенка.

Всего в регионе уже пятеро человек подхватили опасную инфекцию от клещей. За полгода в регионе зарегистрированы 3 случая заболевания иксодовым клещевым боррелизом и 2 случая – Крымской геморрагической лихорадкой.



В РПН напоминают, что при выезде на природу или дачные участки необходимо носить одежду, закрывающую тело, так как клещи скрываются в траве и в кустах. После возвращения домой надо тщательно себя обследовать. При обнаружении клеща жителям рекомендуют обратиться в медицинские организации. Исследование насекомых является платным.



