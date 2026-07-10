



В Быковском районе Волгоградской области полицейские задержали мигранта, укравшего бочку топлива. Инцидент произошёл в июне на территории одного из фермерских хозяйств, где иностранец работал.

Чтобы хозяева не заметили пропажи, фигурант сливал горючее из 200-литровой ёмкости понемногу, в течение 25 дней.

- В период с 5 по 30 июня 2026 года Денис Г., находясь на полевом стане, расположенном в Быковском районе, путем свободного доступа похитил из двухсотлитровой бочки 200 литров дизельного топлива общей стоимостью 14 776 рублей, принадлежащего местной жительнице, чем причинил ей значительный материальный ущерб, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, мужчина был задержан 8 июля. В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Решением Быковского районного суда фигурант отправлен в СИЗО до 8 сентября 2026 года. Решение может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»